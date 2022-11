Last-Minute Sieg

Einen müden Beginn von beiden Mannschaften mussten die Zuschauer erdulden. Mit wenig Tempo und Bewegung versuchte der SVM das Spiel aufzuziehen und die Gäste aus Buxheim stand sehr tief und bemühten sich meist über Konter zu Chancen zu verhelfen. So war die erste Chance für den Gegner ein missglückter Chip Versuch aus der Distanz. Eine weitere Gelegenheit konnte Keeper Chris Nadler in Manuel Neuer Manier klären, nachdem die Gäste einen Konter nach unserer Ecke gestartet hatten. Für die besten offensiven Aktionen konnten Fabian Zanker und Johannes Geiger über die rechte Seite sorgen. Immer wieder setzten sie sich auf der Außenbahn durch. Allerdings konnte nie ein Abschluss gesucht werden. Der einzige gefährliche Schuss wurde von Sturm-Ass Michael "Schulzi" Schulz abgefeuert. Mit einem gut getretenen Freistoß zwang er den Gäste-Keeper zu einer starken Parade.

An einem warmen Oktoberwochenende setzte sich der SV Memmingerberg nicht unverdient in letzter Minute gegen den FC Victoria Buxheim mit 1:0 durch und sicherte sich den zweiten Tabellenplatz der Hinrundentabelle.



Mit 0:0 gingen beide Mannschaften in die Pause und die Gäste zum Kiosk.

Zunächst ohne Wechsel begann die zweite Halbzeit mit mehr Druck der Heimelf. Mehr Pressing und öftere Abschlüsse sollte die tief stehende Abwehr in die Knie zwingen. Die eingewechselten Florian "Beppo" Wick , Kelvin-Eric Heise und Robert Gorjut sorgten für einen frischen Wind. Apropos Wind, Christopher Gordy, der sich zuvor mit einem Fernschuss herantastete, nutzte eine frische Brise, um sein offenes wollendes Haar durchs Mittelfeld wehen zu lassen.

Florian Wick versuchte ebenfalls sein Glück mit dem „schwachen“ rechten Fuß, verfehlte aber knapp das Tor. Mit seinem starken linken Fuß hingegen sorgte er für die gefährlichste Chance des Spiels. Mit einer präzisen, starken Hereingabe fand er den hereinstürmenden Robert, welcher sich hochschraubte und die Kugel an die Latte beförderte. Diese Chance belebte das Spiel noch einmal und die Berger starteten ihre Punches. Kapitän Stetter Matthias gewann die wichtigen Kopfbälle im Mittelfeld und half somit der Abwehr vor Konter. Praktisch mit dem Schlusspfiff dann ein letzter Angriff der Berger. Nach einem Abseits führte die Heimmannschaft den Freistoß schnell aus. Beppo bekam den Ball auf außen und wie zuvor flankte er scharf in die Mitte. Der wieder eingewechselte Schulzi versuchte es mit dem Flugkopfball, konnte aber den Ball, ebenso wie der letzte Verteidiger, nicht erreichen. Am zweiten Pfosten lauerte aber Robert, welche irgendwie den Ball ins Tor befördern konnte. Unter tobenden Jubelschreien gewann der SVM die Partie mit 1:0 in letzter Sekunde.



Kämpferisch sichert sich der SVM somit den zweiten Tabellenplatz der Hinrundentabelle! Nächste Woche empfangen wir zum Rückrundenauftakt den BSK Olympia Neugablonz.



Forza SVM!