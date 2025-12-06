Last-Minute-Schock, Verletzung und verpasster Befreiungsschlag

Ein Kampfspiel, wie es der Abstiegskampf fordert

Beide Mannschaften traten mit der Gewissheit an, dass dieses Duell richtungsweisend werden würde. Die Tabellensituation war eng. Daniel Güney beschrieb die Partie treffend: „Es war das erwartete Kampfspiel im Abstiegskampf von zwei Mannschaften, die beide wussten, dass viel auf dem Spiel steht.“

Spielerische Elemente waren Mangelware, stattdessen prägten Zweikämpfe, intensive Laufduelle und physische Härte das Geschehen. Die TSG zeigte erneut die zuletzt verbesserte defensive Stabilität, tat sich jedoch schwer, im letzten Drittel klare Aktionen zu erzeugen.

Fulda trifft – und Balingen hadert

Nach torloser erster Halbzeit fiel das 0:1 aus TSG-Sicht zu leicht. Eine Flanke reichte aus, um die Ordnung kurzzeitig zu brechen, und Marvin Pourié traf in der 50. Minute. Für Güney einem Gegentor, „das für uns vermeidbar gewesen wäre.“

Doch Balingen blieb präsent, suchte den Ausgleich, brachte frische Offensivkräfte und erhöhte das Risiko.

Der späte Ausgleich als Symbol des Glaubens

Die TSG belohnte sich in der Nachspielzeit für ihre Beharrlichkeit. Ein Foulelfmeter, den Ivo Colic in der 90.+1 Minute verwandelte, brachte den verdienten Ausgleich.

Güney betonte später, dass der Punkt „für beide Mannschaften sehr zufrieden und auch fair gewesen“ wäre. Es wäre ein moralisch enorm wichtiger Zähler gewesen, einer der Zusammenhalt und Widerstandskraft demonstrierte.

Der unerklärliche letzte Einwurf – und der finale Schock

Doch nur wenige Sekunden später kam die Szene, die diesen Nachmittag überschattete. Ein Einwurf Fuldas wurde nicht sauber verteidigt, der Ball prallte ab, Hans-Nunoo Sarpei kam zum Abschluss – und traf zum 1:2 (90.+4).

Güney formulierte es so: „Umso bitterer oder nüchterner ist es dann in der letzten Situation, diesen Einwurf nicht richtig wegzuverteidigen.“

Ein Punkt, der fast schon sicher schien, ging verloren. Und gleichzeitig gewann Bayern Alzenau, zog an der TSG vorbei. Der Tabellenkeller schnürt sich enger zusammen.

Die Verletzung von Sascha Eisele trifft die Mannschaft tief

Als wäre der Spielverlauf nicht bitter genug gewesen, musste die TSG auch den Ausfall von Sascha Eisele verkraften. Die Diagnose steht noch aus, doch Güney deutete an, dass es „aus der Ferne jetzt erstmal nicht gut aussieht“.

Die Mannschaft sende „die besten Genesungswünsche“, so Güney – ein weiteres Zeichen des starken Zusammenhalts innerhalb des Teams.

Ein Tag, der alles abverlangte – und trotzdem Hoffnung aufzeigt

Trotz aller Rückschläge hebt Güney auch positive Aspekte hervor. Die Mannschaft glaubte trotz Rückstands bis zum Schluss an sich, erspielte sich den Ausgleich und zeigte erneut eine verbesserte defensiv-taktische Haltung.

Für ihn ist klar: „Es gilt jetzt in der Winterpause, die Kräfte zu sammeln, auch nochmal durch den Inhalt durchzugehen, auch zu sagen, was uns stark gemacht hat und was uns nicht stark gemacht hat.“

Die Mission Rückrunde ist gestartet

Die TSG überwintert auf Rang 16, punktgleich mit Bayern Alzenau. Die Lage ist ernst, aber keineswegs hoffnungslos. Der Auftritt in Steinbach, die Moral gegen Fulda und eine Mannschaft, die trotz aller Widrigkeiten zusammensteht, geben Zuversicht.

Güney formuliert es als Wegweiser für die kommenden Wochen: „Den neuen Mut zu nehmen, um auch in der verbleibenden Saison alles daran zu setzen, das auf unsere Seite zu ziehen und den Klassenhalt möglichst aus eigener Kraft zu schaffen.“

Balingen ist angeschlagen – aber lebendig. Und so gilt mehr denn je: Die TSG gibt niemals auf.