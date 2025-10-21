Last-Minute-Schock in Ratzenried

Last-Minute-Schock: SGM Beuren/Rohrdorf II nur 2:2 beim TSV Ratzenried II
Was für ein bitterer Nachmittag für unsere Zweite! Trotz großem Kampf musste sich die SGM Beuren/Rohrdorf II am Sonntag beim TSV Ratzenried II mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben – und das, obwohl man wie der sichere Sieger aussah.
Schon in der 2. Minute ging unsere SGM furios in Führung: Andy Schneider schnappte sich den Ball nach einer energischen Balleroberung nur vier Meter vor dem gegnerischen Kasten und vollendete eiskalt zum 0:1. Der perfekte Start! Danach kontrollierte unser Team das Spiel weitgehend, stand defensiv stabil und ließ Ratzenried kaum gefährlich vors Tor kommen. Mit der knappen, aber verdienten Führung ging’s in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas hektischer. Ein unnötiger Ballverlust im Aufbau brachte die Gastgeber in der 66. Minute wieder zurück ins Spiel – plötzlich stand es 1:1. Doch anstatt einzubrechen, zeigte unsere Mannschaft Moral: In der 85. Minute setzte Johannes Guggenmoos zu einer genialen Soloaktion an, ließ ein bis zwei Gegenspieler stehen und netzte zur erneuten Führung ein – 1:2 für Beuren/Rohrdorf!
Leider blieb uns das Happy End verwehrt: In der Nachspielzeit traf Ratzenried mit einem Sonntagsschuss aus 18 Metern noch zum 2:2. Ein Treffer, der sich für uns anfühlte wie eine Niederlage – so nah war der Auswärtssieg schon.
Bericht von Luki Schmid, SGM Beuren/ Rohrdorf