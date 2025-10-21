Last-Minute-Schock in Ratzenried

Was für ein bitterer Nachmittag für unsere Zweite! Trotz großem Kampf musste sich die SGM Beuren/Rohrdorf II am Sonntag beim TSV Ratzenried II mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben – und das, obwohl man wie der sichere Sieger aussah.

Schon in der 2. Minute ging unsere SGM furios in Führung: Andy Schneider schnappte sich den Ball nach einer energischen Balleroberung nur vier Meter vor dem gegnerischen Kasten und vollendete eiskalt zum 0:1. Der perfekte Start! Danach kontrollierte unser Team das Spiel weitgehend, stand defensiv stabil und ließ Ratzenried kaum gefährlich vors Tor kommen. Mit der knappen, aber verdienten Führung ging’s in die Pause.