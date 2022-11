Last Minute Schock – FV Ottersdorf v.s. FC Ottenhöfen 2:2

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

Durch eine Unachtsamkeit bei einer Standardsituation konnte der FC Ottenhöfen bereits in der 16. Minute mit 1:0 in Führung gehen.

Dies schien jedoch für unsere Jungs der Weckruf gewesen zu sein. Ab diesem Moment übernahmen sie mehr und mehr das Spiel. Was in der 38. Minute nach Eckstoß durch Samuel Heck und Abnahme durch Eugen Tjart zum 1:1 führte. Damit nicht genug drückten die Jungs weiter und belohnten sich nur vier Minuten später in der 42. Minute mit dem 1:2 Führungstreffer durch Manuel Herr.

In der zweiten Halbzeit dann weiterhin eine Überlegenheit des FVO, jedoch ohne weiteren zählbaren Erfolg. Die Chancen, die man hatte, bleiben ungenutzt und je länger das Spiel ging, desto mehr wollte der FC Ottenhöfen noch mal versuchen, zu einem Torerfolg zu kommen.

Letztendlich war es dann die 89. Minute, welche in der Woche zu vor uns noch den umjubelten Ausgleich bescherte, die diesmal unserem Gegner den Ausgleich brachte.