Last-Minute-Schock für Weiche Flensburg – VfB Oldenburg siegt

Der TSV Havelse kassierte eine empfindliche Niederlage. Gegen kompakte und disziplinierte Gäste aus Emden fehlte es dem Tabellenführer an Durchschlagskraft. In der 53. Minute brachte Michael Chukwuemeka Igwe die Gäste in Führung. Havelse fand im Anschluss keine Antwort auf den Rückstand, während Emden die knappe Führung über die Zeit brachte. ---

Im Stadion an der Lohmühle feierte der VfB Lübeck vor 3777 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Manuel Farrona-Pulido brachte die Hausherren in der 38. Minute in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte John Xaver Posselt auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Lohne steckte nicht auf und kam in der 82. Minute durch Thorsten Tönnies zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, doch Lübeck rettete die Führung ins Ziel. ---

Vor 1092 Zuschauern sah lange alles nach einer Punkteteilung zwischen Flensburg und der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli aus. In einer hart umkämpften Partie schenkten sich beide Teams wenig, klare Chancen blieben Mangelware. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit schlug Emil Staugaard eiskalt zu und sicherte den Gästen mit seinem späten Treffer den Auswärtssieg. ---

Im mit Spannung erwarteten Match vor 2000 Zuschauern setzte sich der VfB Oldenburg mit 2:1 beim SSV Jeddeloh durch. Die Partie nahm nach der Pause Fahrt auf: Vjekoslav Taritas traf in der 53. Minute zur Führung für die Gäste. Marc Schröder erhöhte nach 68 Minuten auf 2:0 und stellte die Weichen auf Sieg. Jeddeloh gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch Kasra Ghawilu in der 77. Minute. ---

Drochtersen/Assel ließ im Heimspiel gegen den SV Todesfelde überraschend Punkte liegen. Die Gäste gingen früh durch Maximilian Sergio Musci in Führung (10.). Drochtersen zeigte eine gute Reaktion, und Justin Plautz glich in der 37. Minute aus. Trotz zahlreicher Bemühungen blieb es beim 1:1. ---

Der SV Meppen befindet sich ebenfalls noch in der Verfolgergruppe der vorderen Plätze. Aktuell liegt der SV auf Platz sechs und hat noch die Chance, Plätze nach vorne zu rücken. Die Meppener zeigten sich in den letzten Wochen in Torlaune. Die letzten beiden Partien entschied der SV jeweils mit fünf eigenen Toren für sich. Bei Teutonia zeigt die Formkurve auch nach oben. Ein Remis und ein Sieg aus den letzten beiden Partien bedeuten vier Punkte aus zwei Spielen. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für den SV Meppen. ---

Auch der U23 von Holstein Kiel droht der Abstieg in die Oberliga. Nach vier Niederlagen in Serie ist die Ausgangslage bedrohlich für die Kieler. Nach wie vor liegt die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz. Der HSV hingegen befindet sich mit 46 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Auch wenn die Partie gegen Meppen bitter endete, ist der HSV eigentlich gut in Form. Die Niederlage gegen Meppen war erst die zweite in den vergangenen neun Partien. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg für den Hamburger SV. ---

