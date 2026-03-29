Last-Minute-Schock für Molfsee - Alban Jashari erzielt 3 Tore für SVE

Alban Jashari (re., SVE Comet Kiel) ist Man of the Match beim 3-2-Sieg bei der SpVg Eidertal Molfsee. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die SpVg Eidertal Molfsee hat in der Landesliga Schleswig eine überraschende Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den SVE Comet Kiel unterlag der Favorit trotz großer Moral in Unterzahl mit 2:3 (1:2). Vor rund 80 Zuschauern entschied ein spätes Tor von Alban Jashari die intensive Partie in der Schlussminute.

Frühe Führung für Molfsee – Alban Jashari dreht das Spiel

Molfsee begann engagiert und ging in der 22. Minute durch Tom Wüllner mit 1:0 in Führung. Trotz des Rückstands blieb Comet Kiel ruhig und hielt an seiner taktischen Ausrichtung fest.

„Taktisch haben wir nicht viel verändert und ähnlich gespielt wie zuletzt gegen TSB Flensburg. Die ersten 30 Minuten waren ordentlich, nur die Chancenverwertung war nicht gut genug“, fasste Jan Schümann, Trainer des SVE Comet Kiel, die Anfangsphase zusammen.



Die Gäste belohnten sich anschließend durch Alban Jashari, der mit einem Doppelpack in der 31. und 37. Minute das Spiel drehte. Aus Sicht der Kieler hätte die Führung zur Pause sogar höher ausfallen können. Rote Karte als Wendepunkt – Molfsee zeigt Moral Kurz vor der Pause kam es zur ersten spielentscheidenden Szene: In der 41. Minute sah Molfsees Torhüter Fynn Mika Mohr nach einer Notbremse die Rote Karte. Die Heimelf musste damit fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl bestreiten.

Mika Mohr (SpVg Eidertal Molfsee). – Foto: Ismail Yesilyurt

Eidertals Trainer Nedim Hasanbegovic ärgerte sich vor allem über die Entstehung: „Wir haben uns durch einfache Fehler und zu viel Hektik selbst in diese Lage gebracht. In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf der Höhe.“ Trotz Unterzahl zeigte Molfsee nach dem Seitenwechsel eine starke Reaktion. Die Mannschaft spielte mutig nach vorne, erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen und kam durch Marco Wiegand in der 67. Minute per Kopf nach einer Ecke zum verdienten 2:2. „Die Mannschaft hat mit Unterzahl genau das Gesicht gezeigt, das uns zuletzt ausgezeichnet hat – Mentalität, Wille und viele klare Chancen“, lobte Hasanbegovic den Auftritt nach der Pause.

Cheftrainer Nedim Hasanbegovic (li., SpVg Eidertal Molfsee) gefiel nicht die erste Halbzeit. – Foto: Ismail Yesilyurt