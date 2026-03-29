Last-Minute-Schock für Molfsee - Alban Jashari erzielt 3 Tore für SVE

Die SpVg Eidertal Molfsee hat in der Landesliga Schleswig eine überraschende Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den SVE Comet Kiel unterlag der Favorit trotz großer Moral in Unterzahl mit 2:3 (1:2). Vor rund 80 Zuschauern entschied ein spätes Tor von Alban Jashari die intensive Partie in der Schlussminute.
Molfsee begann engagiert und ging in der 22. Minute durch Tom Wüllner mit 1:0 in Führung. Trotz des Rückstands blieb Comet Kiel ruhig und hielt an seiner taktischen Ausrichtung fest.
„Taktisch haben wir nicht viel verändert und ähnlich gespielt wie zuletzt gegen TSB Flensburg. Die ersten 30 Minuten waren ordentlich, nur die Chancenverwertung war nicht gut genug“, fasste Jan Schümann, Trainer des SVE Comet Kiel, die Anfangsphase zusammen.
Die Gäste belohnten sich anschließend durch Alban Jashari, der mit einem Doppelpack in der 31. und 37. Minute das Spiel drehte. Aus Sicht der Kieler hätte die Führung zur Pause sogar höher ausfallen können.
Kurz vor der Pause kam es zur ersten spielentscheidenden Szene: In der 41. Minute sah Molfsees Torhüter Fynn Mika Mohr nach einer Notbremse die Rote Karte. Die Heimelf musste damit fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl bestreiten.
Eidertals Trainer Nedim Hasanbegovic ärgerte sich vor allem über die Entstehung: „Wir haben uns durch einfache Fehler und zu viel Hektik selbst in diese Lage gebracht. In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf der Höhe.“
Trotz Unterzahl zeigte Molfsee nach dem Seitenwechsel eine starke Reaktion. Die Mannschaft spielte mutig nach vorne, erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen und kam durch Marco Wiegand in der 67. Minute per Kopf nach einer Ecke zum verdienten 2:2.
„Die Mannschaft hat mit Unterzahl genau das Gesicht gezeigt, das uns zuletzt ausgezeichnet hat – Mentalität, Wille und viele klare Chancen“, lobte Hasanbegovic den Auftritt nach der Pause.
Die ohnehin hektische Partie wurde in der 70. Minute noch turbulenter: Nun sah auch der Torwart des SVE Comet Kiel die Rote Karte, sodass beide Mannschaften in der Schlussphase personell geschwächt waren.
Jan Schümann sprach anschließend von einem „Pingpong-Spiel mit Kontern auf beiden Seiten“. Beide Teams suchten die Entscheidung, Molfsee hatte unter anderem Aluminiumtreffer und ein aberkanntes Tor, während Comet immer wieder auf Umschaltmomente lauerte.
In der 90. Minute schlugen die Gäste schließlich eiskalt zu: Wieder war Jashari zur Stelle und vollendete einen Konter zum umjubelten 3:2-Siegtreffer.
Der SVE Comet Kiel nimmt einen glücklichen, aber enorm wichtigen Auswärtssieg mit. Trainer Jan Schümann ordnete den Erfolg selbst als glücklich ein, gerade weil Molfsee trotz Unterzahl eine starke zweite Halbzeit spielte.
Stimmen zum SpielJan Schümann (Trainer SVE Comet Kiel)
SpVg Eidertal Molfsee: Mohr – Ramo, Braesch, Alberts (41. Meier), Kristen (46. Bruns) – Wiegand, Cetintürk – Prempeh (78. Blümke), Schütt (90.+4 Laugwitz), Smit (88. Schnoor) – Wüllner.
SVE Comet Kiel: Cochrane – Gesper, Morina (71. Cheriag), Kusnierczyk, Celik (78. Miilbradt) – Petersen, Lawson-Body, Arian Jashari (72. Knutzen), Lahu – Schmidt (46. Assameur), Alban Jashari.
Trainer: Jan Schümann.
SR: Florian Lisiak (SV Friedrichsort).
Ass.: Friedrich Spengler, Juri Heberlein.
Z.: 80.
Rote Karte: Mika Mohr (41., Eidertal) – Brandon Crochane (70., SVE).
Tore: 1:0 Tom Wüllner (22.), 1:1 Alban Jashari (31.), 1:2 Alban Jashari (37.), 2:2 Marco Wiegand (67.), 2:3 Alban Jashari (90.).