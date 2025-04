Last-Minute-Schock: Frechen 20 stiehlt FC Hennef den Punkt

„Ich bin natürlich maximal enttäuscht, wenn man so spät das Tor kassiert“, sagte Özyurt nach dem Schlusspfiff. „Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht, haben sehr gut Fußball gespielt.“ Vor allem Denys Pinchuk hatte mehrfach die Führung auf dem Fuß – bereits in der dritten Minute lief er allein auf das Tor zu, scheiterte aber ebenso wie in der Schlussphase, als er erneut freistehend vor Frechens Keeper das 1:0 vergab.

Özyurt: "Dann kannst du kein Spiel gewinnen"

Die Liste vergebener Hochkaräter war lang: Volkan Ballicalioglu, Leo Camara und Kai Schusters scheiterten ebenfalls in aussichtsreichen Positionen. „Wenn du diese Chancen nicht machst, dann weiß ich auch nicht. Dann kannst du natürlich auch kein Spiel gewinnen“, bilanzierte Özyurt ernüchtert. Frechens letzter Abschluss landete letztlich im Tor – ein Freistoß, der durch den Strafraum segelte und vom eingewechselten Mats Vogel im zweiten Pfosten über die Linie gedrückt wurde.

Özbay: "Beide Mannschaften haben gut performt"

Auch Frechens Trainer Okan Özbay sah ein „packendes Spiel“ mit Chancen auf beiden Seiten: „In der ersten Halbzeit fand ich uns ein Stück weit besser als Hennef. In der zweiten Halbzeit war Hennef etwas drückender. Es ging hin und her und es gab immer wieder Umschaltsituationen für beide Mannschaften.“ Den Lucky Punch bezeichnete er als „glücklich, aber auch hart erarbeitet.“ Sein Fazit: „Keine Mannschaft hätte es verdient gehabt, an dem Tag zu verlieren. Beide Mannschaften haben was Zweikampfleidenschaft und Intensität betrifft wirklich gut performt."

Für Hennef ist es nach der 1:5-Niederlage gegen Vichttal die nächste bittere Pleite, trotz einer engagierten und über weite Strecken dominanten Leistung. Frechen hingegen klettert durch den Dreier weiter in der Tabelle und unterstreicht seine Auswärtsstärke. Hennef bleibt im Abstiegskampf – und hadert mit der fehlenden Effizienz.