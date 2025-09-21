– Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur

Last-Minute-Quecken schlagen in Coburg zu

Die erste gefährliche Aktion der Partie gehörte den Gästen: Nach acht Minuten setzte Floros über rechts Stark in Szene, der quer auf Sengül ablegte, doch Keeper Krempel parierte dessen Abschluss stark. Quasi im Gegenzug schlug Coburg zu. Über die rechte Seite setzte sich Carl durch und legte den Ball in die Mitte, wo Fischer nur noch abstauben musste – 1:0 (10’). Mit der Führung im Rücken trat Coburg selbstbewusst auf und lauerte auf schnelle Umschaltsituationen. In der 35. Minute tauchte Fischer erneut gefährlich vor dem Eltersdorfer Tor auf, diesmal strich sein Schuss aus spitzem Winkel jedoch knapp über das Gehäuse. Eltersdorf brauchte, um ins Spiel zu finden, und musste kurz vor der Pause zudem den verletzungsbedingten Ausfall von Sengül verkraften. Kurz vor dem Seitenwechsel zeigten die Quecken dann erstmals ihre Offensivqualitäten: Eine Flanke von Moritz Fischer fand Perera, dessen artistischer Seitfallzieher aber zu zentral geriet (44’).

Nach der Pause übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando. Ein Freistoß von Akimoto landete in der 55. Minute bei Perera, dessen Abschluss aber zu unplatziert war. In der 65. Minute belohnte sich Eltersdorf dann: Renner zog aus der Distanz ab und versenkte sehenswert zum 1:1. Nur wenig später hatte Perera die Führung auf dem Fuß, traf jedoch nur den Pfosten. In der Schlussphase erhöhten die Quecken den Druck spürbar, doch auch Coburg blieb mit Entlastungsangriffen gefährlich.

Als sich alle Zuschauer schon auf eine Remis eingestellt hatten, folgte die Entscheidung in der Nachspielzeit: Sommer flankte von rechts an den zweiten Pfosten, wo Joker Rippert goldrichtig stand und zum 2:1 einnetzte. (90.+6). Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff.