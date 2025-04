Last Minute Punkt gegen Beuren / Rohrdorf

Zwar kämpfte sich das Team zurück und kam zu mehreren guten Gelegenheiten, doch der Torwart der Gäste erwies sich als sicherer Rückhalt. Selbst ein weiterer Strafstoß in der 73. Minute brachte keinen Erfolg – Bucher zielte zu ungenau. In der 81. Minute wurde das riskante Aufbauspiel des SVN bestraft: Beuren erhöhte auf 3:1.

Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen – doch nach dem Seitenwechsel folgte ein Dämpfer: Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff glich Beuren mit einem Distanzschuss aus und drehte wenig später mit einem weiteren Treffer das Spiel komplett. Der SVN wirkte in dieser Phase unkonzentriert und verschlief den Start in die zweite Hälfte völlig.

In den verbleibenden Minuten schien das Spiel gelaufen. Viele Unterbrechungen prägten das Geschehen – typisch für die Partie. Der Schiedsrichter zeigte folgerichtig sieben Minuten Nachspielzeit an, und diese hatten es in sich: In der 95. Minute traf Bucher zum Anschluss, und mit der letzten Aktion des Spiels – einem Freistoß aus rund 27 Metern – gelang ihm tatsächlich noch der Ausgleich.

Am Ende steht ein 3:3-Unentschieden, das sich angesichts des Spielverlaufs wie ein Sieg anfühlt. Der SVN zeigt Moral und kann den Relegationsplatz vorerst verlassen.