Last-Minute-Punkt für Berger Preuß, Eschweiler siegt spät

– Foto: Julia Sahr

Der 28. Spieltag der Kreisliga A Aachen bot späte Entscheidungen, klare Favoritensiege und ein spektakuläres Offensivfeuerwerk des Meisters. Vichttal knackte die Marke von 100 Saisontoren, während Verlautenheide und Eschweiler ihre Ambitionen auf Rang zwei untermauerten. Im Tabellenkeller verpasste Germania Freund trotz Führung einen wichtigen Heimsieg.

Der Tabellenzweite aus Eschweiler setzte sich beim siebtplatzierten FC Stolberg spät durch und festigte mit nun 56 Punkten seinen Platz in der Spitzengruppe. Silas Kitten brachte die Gäste früh in Führung, Yannic Schröder glich für Stolberg vor der Pause aus. Nachdem Mohamed Koubaa einen Handelfmeter an Marcel Mrosek vergeben hatte, entschied Yunus Özsoy die Partie in der 84. Minute zugunsten der Gäste.

Im Kellerduell verpasste Aufsteiger FC Germania Freund einen wichtigen Heimsieg gegen den Drittletzten Burtscheider TV. Deniz Kerem Han und Dominik Rodenbusch trafen für die Gastgeber, nachdem Sonnie Kamara zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Fynn Hahner sicherte Burtscheid in der Schlussphase einen Punkt, wodurch Freund bei 24 Zählern bleibt.

Eintracht Verlautenheide II bleibt nach dem Heimsieg mit 56 Punkten punktgleich mit Eschweiler auf Rang drei. Özgür Mahir Hatil und ein Eigentor von Felipe Cisneros Isensee sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse, ehe René Hemforth per Foulelfmeter erhöhte. Die abstiegsbedrohte DJK Arminia Eilendorf verkürzte durch Jason Roder und Spyridon Birdas zwar noch, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Der bereits feststehende Meister VfL Vichttal II dominierte auch gegen den Tabellenzwölften SC Kellersberg und baute sein Konto auf 76 Punkte sowie 107 Saisontore aus. Marco Keulen, Younes Hussein El Abdouni und Nick Krückels stellten bereits nach 20 Minuten auf 4:0. Nach dem Anschlusstreffer von Mats Hellenbroich sorgten El Abdouni und Ali Asik für den deutlichen Endstand.

Grenzwacht Pannesheide setzte sich deutlich beim Tabellenelften Rhenania Würselen/Euchen durch und verbesserte sich auf 38 Punkte. Zwar brachte Tim-Maximilian Steinbeck die Gastgeber früh in Führung, doch Kevin Wernerus und André Grivet Talocia drehten die Partie noch vor der Pause. Jan Wunderlich entschied die Begegnung mit einem späten Doppelpack endgültig.

Im Duell der direkten Tabellennachbarn trennten sich der neuntplatzierte SV Breinig II und der dreizehnte SC Berger Preuß mit einem Remis. Joker Ben Kind brachte Breinig in der 66. Minute in Führung und die Gastgeber schienen lange auf Kurs Heimsieg. Erst in der Nachspielzeit traf Mike Gebauer zum späten Ausgleich für Berger Preuß.

Der SV Eilendorf II wahrte mit dem knappen Erfolg beim SV St. Jöris seine Chancen im Rennen um Rang zwei und liegt nun bei 53 Punkten. In einer lange ausgeglichenen Partie erzielte Benjamin Czennia acht Minuten vor Schluss das entscheidende Tor. Für St. Jöris verschärfte sich die Negativserie zusätzlich durch die späte Rote Karte gegen Leon Diegeler.