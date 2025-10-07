Last-Minute-Punkt dank Ahmed Sabic

Die Zuschauer bekamen in Unterreit ein echtes Kreisliga-Spektakel geboten: Der Tabellenführer Grünthal (Foto) und Aufsteiger Flintsbach trennten sich nach spannenden 95 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden – ein Spiel mit viel Einsatz, Emotionen und einer turbulenten Schlussphase.

Die Gäste aus Flintsbach kamen nur langsam in die Partie, sorgten in der 12. Minute mit einem Distanzschuss erstmals für Gefahr – der Ball verfehlte das Tor nur knapp.

Von Beginn an übernahm die Sinicki-Elf das Kommando: Schon in der 4. Minute verpasste Maxi Pfenninger nach einem starken Flankenlauf von Samuel Grundner die frühe Führung – der Ball rutschte ihm über den Spann. Auch in Minute zehn lag der Führungstreffer in der Luft, als Pfenninger nach einem starken Pass von Anton Manhart aus halbrechter Position knapp am langen Pfosten vorbeizielte.

Grünthal blieb dominant, ließ aber weiter klare Chancen liegen. Und so kam es, wie es oft im Fußball kommt: Flintsbach nutzte seine erste echte Gelegenheit eiskalt. In der 32. Minute flog eine Flanke von rechts in den Strafraum, TSV-Verteidiger und Torwart zögerten, Sebastian Schmid war zur Stelle, ließ zwei Gegenspieler stehen und traf aus vier Metern per Spitze zur überraschenden Gästeführung – 0:1.

Doch die Antwort der Heimelf kam prompt: Nur zwei Minuten später eroberte Grundner den Ball 35 Meter vor dem ASV-Tor, zog mit Tempo Richtung Sechzehner und legte im richtigen Moment quer auf Maxi Pfenninger, der mit seinem fünften Saisontreffer den verdienten Ausgleich markierte (34.). 1:1.

Noch vor der Pause hatte Pfenninger eine weitere gute Chance, doch sein satter Schuss strich knapp vorbei. Es blieb beim 1:1 zur Halbzeit – ein schmeichelhafter Zwischenstand für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der ASV Flintsbach deutlich stabiler. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichener, beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Halbchancen von Matthias Huber auf Grünthaler Seite und Simon Kapser für Flintsbach blieben ungenutzt.

Die Entscheidung schien in der 85. Minute zu fallen:

Nach einem weiten Ball in den Strafraum ging der eingewechselte Sebastian Gruber im Zweikampf zu Boden – der Schiedsrichter entschied zur Überraschung vieler auf Elfmeter. Flintsbachs Sebastian Schmid trat an und verwandelte souverän zum 1:2 aus Sicht der Gastgeber.

Doch der Spitzenreiter bewies Moral – und warum er ganz oben steht. In der 93. Minute segelte eine Flanke in den Strafraum, wo der eingewechselte Ahmed Sabic seine Klasse zeigte und per Kopf zum vielumjubelten 2:2-Ausgleich traf.

Flintsbach protestierte lautstark – aus ihrer Sicht war der Ball nicht vollständig hinter der Linie. Der Unparteiische gab den Treffer …

In der allerletzten Aktion hätte Huber das Spiel sogar komplett drehen können, doch sein Abschluss aus zwölf Metern verfehlte das Ziel hauchdünn.

So blieb es beim leistungsgerechten Remis nach intensiven 95 Minuten.

Nach dem Spiel war Grünthals Trainer Mario Sinicki mit dem Ergebnis nicht unzufrieden – und richtete den Blick auf das bevorstehende Derby heute Abend bei der SG Reichertsheim (wir berichteten):

„Das Spiel gegen Flintsbach war auch ein Charaktertest. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, auch nach späten Rückschlägen zurückzukommen. Genau das macht ein Spitzenteam aus.

Für das Derby in Ramsau ist die Marschroute klar: Wir wollen einer der stärksten Mannschaften der Liga Paroli bieten. Wir wissen um die Qualität der SG RRG – viele gute Einzelspieler, starke Form. Aber wir fahren mit Selbstvertrauen dorthin, wollen einen echten Fight liefern und etwas Zählbares mitnehmen.“

Alles ist angerichtet heute für ein Kreisliga-Derby auf Augenhöhe – mit Tabellenführer-Flair und viel Brisanz.

Anpfiff ist um 19 Uhr in Ramsau!