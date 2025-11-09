„LAST-MINUTE- PROCK “ In Hohenbrunn Verlinkte Inhalte TSV Hohenbru TSV Hohenbru II

Der TSV Hohenbrunn steckt weiterhin in einer schwierigen personellen Lage, zeigte aber auch an diesem Spieltag große Moral. Gegen den SV Hohenlinden entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Hohenbrunn besonders in den Anfangsminuten das Spiel bestimmte. Bereits in der 2. Minute hatte Faton die große Chance zur Führung, sein Abschluss geriet jedoch zu zentral und landete in den Armen des gegnerischen Keepers. Nach etwa 20 Minuten fand der SV Hohenlinden immer besser ins Spiel und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Mit einem torlosen Remis ging es schließlich in die Halbzeitpause, in der TSV-Trainer Onur deutliche Worte fand und seine Mannschaft neu einstellte.

Nach Wiederanpfiff übernahm Hohenlinden die Kontrolle, scheiterte jedoch mehrfach im direkten Duell am glänzend aufgelegten Hohenbrunner Torhüter Nikita, der mit mehreren starken Paraden sein Team im Spiel hielt. Hohenbrunn fehlte phasenweise die nötige Ruhe im Spielaufbau, kämpfte aber weiter leidenschaftlich. In der 76. Minute erzielte Attenberger nach einer Ecke per Kopf das 0:1 für Hohenlinden. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später verwertete Markus eine Ecke von Bence am kurzen Pfosten zum 1:1-Ausgleich.