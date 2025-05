Last-Minute-Pleite bedeutet Abstieg für SV Rasensport

Siegtreffer des OSC in der Nachspielzeit – Foto: Michael EGGERT

Nach 96 Minuten herrschte grenzloser Jubel beim OSC und tiefe Niedergeschlagenheit beim SV Rasensport. Lange hatte der SV Rasensport im Abstiegsendspiel mit 1:0 gegen den OSC geführt und das Spiel bestimmt. Dann wechselt OSC-Coach Derek Cooper seinen Routienier Tim Stein ein und der leitete die Wende ein.

Es war zunächst ein insgesamt ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den Gastgeber. Klare Tormöglichkeiten waren Mangelware. Nach einer halben Stunde Spielzeit erzielte Jasper Eilers nach einem zunächst abgewehrten Eckball im Nachsetzen den verdienten Führungstreffer für den SV Rasensport. Das war gleichzeitig der Pausenstand. Nach Wiederanpfiff kontrollierte der SV Rasensport das Spiel und verpasste zwei aussichtsreiche Möglichkeiten. In der 70. Minute erzielte der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Tim Stein nach einen von Mitch Evangelisti aus dem Halbfeld getretenen Freistoß per Kopf den Ausgleichstreffer für die Gäste. In der Schlußphase ging der SV Rasensport all-in um den Siegtreffer zu erzwingen und wurde in der sechsten Minute der Nachspielzeit klassisch ausgekontert. Tim Stein legte auf für Walid Legcass auf und der erzielt den viel umjubelten Last-Minute-Siegtreffer. Die Stimmen zum Spiel:

"Wir haben heute eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und gehen verdient in Führung. Leider verpassen wir es, dass 2-0 zu machen. Somit bleibt es ein enges Spiel. Das Gegentor ist ein Sinnbild unserer Saison. Wir haben genau so eine identische Situation in der ersten Halbzeit und machen den Ball nicht ins Tor. Tim Stein nickt den Ball in der Situation aus zwei über die Linie. Dabei gucken sich alle von uns doof an und keiner weiß, wie es passieren konnte. Fakt ist aber, der Ball war im Tor. Am Ende haben wir dann alles nach vorne geworfen, weil wir einen Sieg brauchten. Das 1-2 fällt dann auch eher unglücklich, weil wir kurz vorher noch durch eine Standard das 2-1 machen können. In Summe spiegelt dieses Spiel unser Saisonverlauf wieder, dass wir einfach im entscheidenden Moment die Tore nicht machen und zu häufig unsere Fehler bestraft bekommen. Somit muss man festhalten, dass wir zurecht abgestiegen sind," meinte Coach Björn Steffen (SV Rasensport).

Abstieg für den SV Rasensport nach Last-Minute Gegentor. – Foto: Michael Eggert