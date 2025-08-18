Last-Minute-Niederlage: Rethem unterliegt Wietzendorf erneut

In der Kreisliga Heidekreis bleibt der SV Viktoria Rethem ohne Punkte gegen den TSV Wietzendorf. Auch im sechsten Aufeinandertreffen in Folge musste sich die Viktoria geschlagen geben – diesmal knapp mit 0:1.

Von Beginn an war es ein intensives Duell, geprägt von vielen Zweikämpfen und hohem Einsatz auf beiden Seiten. Rethem setzte auf eine kompakte Defensive und gefährliche Nadelstiche nach vorne, während Wietzendorf versuchte, das Spiel zu kontrollieren. Beide Teams neutralisierten sich lange Zeit, sodass Torchancen zur Mangelware wurden.

Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: In der 86. Minute brach Jan-Henner Narjes den Bann und erzielte das 0:1 für den TSV. Der Treffer war nach Einschätzung der Rethemer „stark gespielt und nahezu unmöglich zu verteidigen“. Trotz eines Pfostentreffers und weiterer Offensivaktionen reichte es für die Gastgeber nicht mehr zum Ausgleich.

„Wir haben unseren Gameplan mit 100 Prozent Einsatz und fast noch mehr Zuversicht durchgezogen. Mit einem Quäntchen mehr Glück wäre hier definitiv mehr drin gewesen“, bilanzierte der SV Viktoria Rethem auf Instagram. Am Ende standen die Gastgeber jedoch erneut mit leeren Händen da.