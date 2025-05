Last Minute Niederlage gegen Elchingen

Nach einer anspruchsvollen Trainingswoche waren die Albecker Jungs gewillt, die so wichtigen drei Punkte in Albeck zu behalten.

In der 25 Minute ging der TSV Albeck durch einen Eckball nicht unverdient in Führung. Luca Wuchenauer schraubte aus rund 20 Metern das Leder in die Maschen.

Nun war das Spiel offen und mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck auf die Hintermannschaft um Kapitän S. Malik. Sämtliche Chancen konnten in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit allesamt durch unseren Torhüter pariert werden. In der 60. Minute glich der Gegner durch eine Unachtsamkeit der Albecker Abwehr aus. Nur eine Minute später brachte S. Malik per Foulelfmeter seine Schwarz-Gelben Farben wieder in Führung.

Wiederum hat man es nicht geschafft, die überwiegend langen Bälle der Elchinger, gescheit zu klären, wodurch dann folgerichtig der Ausgleich folgte.

In der letzten Aktion des Spiels fiel dann ein zweiter Ball vor die Füße des Mittelfeldspielers der Elchinger, der dann zum hoch umjubelten 2:3 einnetzte.

Nun gilt es, insbesondere an die Leistung der ersten Halbzeit anzuknüpfen und das Ganze über 90 Minuten lang halten zu können.