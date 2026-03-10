Last-Minute Mellingen schlägt wieder zu!

Über weite Strecken der ersten Halbzeit neutralisierten sich viele Spielsituationen im Mittelfeld. Die aktivere Mannschaft, die mehr für das Spiel tat, waren jedoch wir. Auch die ersten Abschlüsse ließen nicht lange auf sich warten. Jones Adomat wurde zweimal stark auf Außen geschickt und Nils Haage und Johann Kratzer hatten gute Gelegenheiten. Im weiteren Verlauf hatten wir erneut durch Haage, Lennox Kadierka und Jones Adomat richtig gute Möglichkeiten. Entweder scheiterten wir an unserem eigenen Unvermögen oder an Franz Hufeld im Tor der Legefelder. Zum Ende der ersten Halbzeit konnten die Legefelder zwei gefährliche Angriffe fahren. Eine starke Rettungsaktion von David Stricker und ein toller Reflex von Moritz Schmidt verhinderten einen Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich in ähnliches Bild ab und mit zunehmender Dauer wurden die Gastgeber immer müder. Jones Adomat und Johann Kratzer hatten zwei hochkarätige Chancen, die wir einmal daneben und einmal darüber setzten. Es blieb weiter spannend. Die Legefelder wurden nur noch durch Standards ihres Kapitäns Luca Schlönvoigt gefährlich. Hier hatten wir zweimal eine gute Prise Glück. Mit Louis Reichenbach und Friedrich Kratzer konnten wir frischen Schwung bringen und beide Wechsel sollten sich am Ende auszahlen. Denn Louis Reichenbach wurde auf rechts gut freigespielt, marschierte zur Grundlinie und bediente den eingelaufenen Friedrich Kratzer, der uns mit dem längst überfälligen Treffer erlöste und den Mellinger Anhang jubeln lies. In der Nachspielzeit konnte sich Moritz Schmidt erneut auszeichnen und hielt uns den Sieg fest. Nach einer soliden Vorbereitung glückt der Rückrundenstart und gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Wochen. Danke an unsere Fans für den tollen Support bis zum Ende! 💙💛