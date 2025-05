Last-Minute-Lucky Punch weckt Neusorger Glücksgefühle

Es wurde schon langsam dunkel auf dem Sportplatz der TSG Weiherhammer. In einem Relegationsspiel zur Kreisliga, welches über weite Strecken ein eher überschaubares Niveau besaß, drohte das Elfmeterschießen. Erst in der zweiten Halbzeit der Verlängerung hatte das Duell zwischen dem SV Neusorg und der SG Kastl/Utzenhofen so richtig Fahrt aufgenommen und an Dramatik gewonnen, was auch nach langer torloser Spielzeit an gefallenen Toren lag. Die Nachspielzeit war bereits abgelaufen, die letzten Sekunden liefen auf der Uhr, als das Match doch noch vor dem "Lotteriespiel vom ominösen Punkt" entschieden wurde. Durch ein unglückliches Eigentor der nun in die Kreisklasse abgestiegenen Spielgemeinschaft gewannen die Schwarz-Weissen aus dem Steinwald mit 2:1 nach Verlängerung. Ob der frenetisch von Mannschaft und Fans gefeierte Sieg bereits für den Sprung in die Kreisliga reicht, entscheidet der Ausgang der Bezirksliga-Spiele am kommenden Samstag.

Die Anfangsphase gehörte dem Kreisligisten, der optisch überlegen war, ohne gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. Neusorg verlegte sich zunächst auf die Defensive und versuchte nach und nach Ordnung in die Aktionen zu bringen. Ab Mitte des ersten Spielabschnitts übernahm der klassenniedrigere SV Neusorg die Spielführung und hätte bei gleich mehreren, guten Einschusschancen die Führung verdient gehabt. SG-Goalie Stefan Schneeberger stand immer wieder im Brennpunkt, reagierte mehrfach prächtig und sorgte dafür, dass seine Mannschaft, die ab etwa der 20 Minute stark nachgelassen hatte, mit einem torlosen Remis den erfrischenden Pausentee einnehmen konnte.



In der Kabine hatte das Trainerduo der SG Marius Ehrnsperger und Michael Hufnagel wohl die richtigen Worte gefunden, denn die Blauen aus Kastl und Utzenhofen kamen entschlossen aus der Kabine zurück, besaßen gleich zwei gute Möglichkeiten, ehe die kurzzeitige Drangphase wieder abebbte. Im weiteren Verlauf wurde den Zuschauern eine eher zerfahrene Partie geboten mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten und nur wenig Höhepunkten. Zu Chancen kam eigentlich nur der SVN, doch entweder Goalie Schneeberger stand einem Torerfolg im Weg oder die Querlatte.









Torlos ging es in die Verlängerung. Bei langsam einbrechender Dunkelheit bestimmte zunächst wieder der Kreisligist die Szenerie und belohnte sich schließlich dafür mit dem Führungstreffer im zweiten Abschnitt der "Overtime". Der vor dem SVN-Tor lauernde Fabian Hiereth veränderte die Flugbahn des Balles nach einem Schussversuch seines Spielertrainers Marius Ehrnsperger und fälschte das Spielgerät ins lange Eck des Neusorger Tores ab (110.). War der Kreisklassist nun schon geschlagen? Weit gefehlt, angetrieben von der stimmgewaltigen Fangemeinde antwortete die Müller-Elf wütend und stellte nur fünf Minuten später den Gleichstand wieder her. Christopher König fackelte nach einem weiten Ball in der SG-Box nicht lange und wuchtete die Kugel mit Vehemenz ins lange Eck (115.). Bei immer schwieriger werdenden Sichtverhältnissen - es war bereits nach 21 Uhr - drohte nun das Elfmeterschiessen. Die Nachspielzeit war bereits in den letzten Zügen, als Tim Burger links vom SG-Gehäuse zunächst Keeper Schneeberger anschoss, dann erneut in Ballbesitz kam und die Kugel scharf nach innen passte, wo sie ein Gegenspieler unglücklich ins eigene Tor lenkte. Unglaublicher Jubel brauste auf, Mannschaft, Betreuer, selbst Fans rannten ins Spielfeld und auf den Passgeber zu und begruben ihn unter sich. Als sich die Gemüter wieder einigermaßen beruhigt hatten, pfiff der überzeugend leitende Schiedsrichter Stolorz die Partie noch für eine Minute an, ehe er sie unter erneuten Jubelstürmen der Neusorger Anhängerschaft beendete.



"Zunächst möchte ich mich erstmal beim guten Gastgeber TSG Weiherhammer, der optimale Bedingungen für so ein Relegationsspiel geschaffen hatte und bei beiden Fanlagern, die trotz der langen Anreise zahlreich gekommen waren, bedanken. Auch einen Glückwunsch an den Sieger Neusorg möchte ich noch ausrichten. Das gestrige Spiel war ein Spiegelbild unserer Saison. Wir mussten wieder einmal oft verletzungsbedingt wechseln, trafen oft nicht die richtige Entscheidung, geben eine Führung aus der Hand und verlieren dann in der letzten Minute. Alles Dinge, die uns die komplette Saison über begleiteten. Ich denke, wir kommen die ersten 20 Minuten gut in die Partie, haben die bessere Spielanlage, kommen aber zu keiner nennenswerten Torchance. Die weiteren 25 Minuten der ersten Hälfte lassen wir uns dann etwas den Schneid abkaufen, deswegen stand es zu recht 0:0 zur Pause.



Zu Beginn der zweiten Hälfte kommen wir gut rein, machen aber unsere ersten dicken Möglichkeiten leider nicht. Zum Ende der regulären Spielzeit wurde Neusorg stärker und wir konnten uns bei unserem Keeper bedanken, dass es in die Verlängerung ging. In der Verlängerung waren wir dann bis zur Führung meiner Meinung nach das drückend überlegene Team und belohnen uns dafür dann auch. Direkt im Anschluss verlieren wir dann einfach den Faden, es schwinden die Kräfte, wir verlieren die Ordnung und bekommen zwei maximal unglückliche Gegentore. Es ist extrem bitter und tut weh, dass ich persönlich mich so verabschieden muss und wir es nicht geschafft haben, unser Ziel zu verwirklichen. Ich möchte mich hier auch nochmal bei allen Beteiligten im Verein für die exzellente Zusammenarbeit bedanken und vor allem der Mannschaft meinen größten Respekt aussprechen, denn trotz zahlreicher Rückschläge sind wir immer wieder aufgestanden und hatten den Willen bis zum Schluss", so SG-Coach Marius Ehrnsperger, der zukünftig als Spielertrainer beim SV Höhenberg in der A-Klasse Neumarkt/Jura Nord Ost fungieren wird.



"Die ersten 90 Minuten waren überschaubar. Wir hatten ein kleines Chancenplus, aber im Großen und Ganzen haben sich beide Teams neutralisiert. Was dann in der zweiten Hälfte der Verlängerung passiert ist, könnte man in einem Drehbuch nicht besser schreiben. Nach dem 0:1-Rückstand nochmal zurückzukommen und das Spiel zu drehen – das ist einfach überragend. Ich bin stolz auf jeden einzelnen, ob auf dem Platz oder auf der Bank. Was heute an Teamgeist gezeigt wurde, ist kaum zu übertreffen. Jetzt freuen wir uns auf die zweite Runde und werden die nächsten Tage zur Erholung nutzen“, sagte Neusorgs Trainer Patrick Müller.



Tore: 1:0 Fabian Hiereth (110.), 1:1 Christopher König (115.), 1:2 Maximilian Geitner (120.+1/Eigentor) - Schiedsrichter: Andreas Stolorz - Zuschauer: 410