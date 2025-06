Der SV Kray steigt in die Kreisliga B auf. – Foto: Marcel Eichholz

Last-Minute-Kopfballtreffer beschert den Aufstieg In der Nachspielzeit köpft Caglar Marankoz den SV Kray in die Kreisliga B.

Was ein dramatischer Endspurt in der Aufstiegsrelegation der Kreisliga C in Essen. Nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel hatte der SV Kray die beste Ausgangslage und doch fiel die Entscheidung gegen die dritte Mannschaft der SG Kupferdreh-Byfang erst in der Nachspielzeit.

Gestern, 11:00 Uhr SG Kupferdreh-Byfang SG K.-Byfang III SV Kray 04 SV Kray 04 2 1 Abpfiff Die Kreisliga B Essen kann für die kommende Saison einen Traditionsverein begrüßen. Der SV Kray steigt nach fünf Jahren wieder in die B-Liga auf. In einem packenden Duell in der Aufstiegsrelegation hat der Verein in der Nachspielzeit den Aufstieg eingetütet. Nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel gegen Kupferdreh-Byfang III lief es im Rückspiel zunächst alles andere als nach Plan für die Krayer. Von Beginn an überließen sie den Hausherren die Spielkontrolle , wähnten sich augenscheinlich auf der sicheren Seite.

Kray zu passiv Doch das sollte bestraft werden. SVK-Leeper Jan Schulz verursachte einen Foulelfmeter, den Kupferdrehs Roman Wissing sicher zum 1:0 verwandelte (35.). Auch nach dem Seitenwechsel agierte Kuperdreh, Kray reagierte zumeist nur. Der Treffer zum 2:0 war da nur folgerichtig. Manuel Garcia netzte in der 66. Minute und stellte damit die Weichen auf Verlängerung. Bis in die Schlussphase passierte nicht mehr viel, Spieler und Zuschauer schienen sich bereits mit den 30 Minuten zusätzlicher Spielzeit abgefunden zu haben. Dann jedoch gab es noch einmal Freistoß aus dem Halbfeld für die 04er. Hoch kam der Ball in den Strafraum, wo Caglar Marankoz am höchsten in die Luft stieg und zum 1:2 einköpfte (90.+3). Der bereits gelb vorbelastete Spieler riss sich im Jubelrausch das Trikot vom Leib und kassierte Gelb-Rot.