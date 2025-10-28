Last-Minute-K.o. für Bückeburg in Wagenfeld

Der VfL Bückeburg hat am zwölften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Beim formstarken TuS Wagenfeld unterlag die Mannschaft von Trainer Kim Neubert mit 0:1 durch ein Gegentor in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Damit verpasste der VfL den Sprung zurück in die Spitzengruppe – und kassierte bereits die dritte Saisonpleite.

Schon vor dem Anpfiff waren die Voraussetzungen schwierig. Der ursprünglich in Bückeburg angesetzte Vergleich wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes nach Wagenfeld verlegt. Zudem fehlten den Gästen erneut mehrere Stammspieler, darunter die gelb-rot gesperrten Linus Strauchmann und Julian Steierberg.

Der TuS begann mit viel Schwung und hatte bereits in den Anfangsminuten zwei hochkarätige Chancen, die Mario Homeier im Bückeburger Tor glänzend parierte. Die Gäste taten sich auf dem tiefen Rasen schwer, ihr gewohntes Passspiel aufzuziehen. Nur sporadisch kam der VfL gefährlich in die Nähe des Wagenfelder Strafraums, während die Gastgeber die klareren Aktionen verzeichneten.

Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig. Wagenfeld verteidigte kompakt und lauerte auf Umschaltmomente, während Bückeburg zwar kämpferisch dagegenhielt, aber kaum zwingende Offensivaktionen zeigte. In der 73. Minute schwächte sich der VfL zusätzlich, als Pascal Könemann nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Als alles auf ein torloses Remis hindeutete, sorgte Chris Brüggemann in der 96. Minute für den späten Knockout – 1:0 für Wagenfeld.

Evers: „Wagenfeld war heute einfach etwas besser“

Co-Trainer Michael Evers zeigte sich nach dem Abpfiff enttäuscht, aber fair in der Analyse: „Natürlich sind wir enttäuscht, aber alles in allem muss man sagen, dass Wagenfeld dieses Spiel nicht unverdient gewonnen hat. Sie hatten die klareren Torchancen und auch sonst leichte Vorteile.“

Trotz der erneuten Personalnot lobte Evers die Moral der Mannschaft: „Wir waren heute aufgrund der Vielzahl an Verletzten und der zwei gesperrten Spieler etwas gehandicapt, trotzdem hatten wir wieder eine starke Truppe auf dem Platz. Wir haben es aber nicht geschafft, mehr Kontrolle über das Spiel zu bekommen.“ Hoffnung gibt es zumindest personell: „Für die kommenden Wochen sieht es wieder deutlich besser aus, da einige Spieler aus ihren Verletzungen zurückkommen.“

Spitzengruppe rückt zusammen

Durch die Niederlage fällt der VfL Bückeburg mit 24 Punkten auf Platz vier zurück. Wagenfeld überholt die Evers-Elf und ist nun Dritter (25 Punkte). An der Spitze liegen punktgleich der VfR Evesen und der SC Twistringen (jeweils 29 Punkte). Für Bückeburg gilt es nun, den Anschluss an das Führungsduo wiederherzustellen – und in den kommenden Wochen auch personell wieder an Stabilität zu gewinnen.

TuS Wagenfeld 1908 – VfL Bückeburg 1:0

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Alexander Nandzik (81. Jan-Ole Fiedler), Daniel Umeh Oduweku (65. Alin-Nicolae Faur), Ole Fortkamp, Andre Krause, Felician Günther, Finn-Arne Plümer (46. Nicolas Marten), Giorgio Ronzetti, Luca Storck (90. Tamme Alscher), Chris Brüggemann, Philipp Nüsmann (65. Maximilian Michael Steiner) - Trainer: Michael Hohnstedt

VfL Bückeburg: Mario Homeier, Alexander Kummert, Fynn Marzinowski, Moritz Dierks, Maximilian Schmidt (78. Tim Patzenhauer), Noah-Mattis Bartke (68. Luca Saßmannshausen), Nico Butenop, Pascal Könemann, Alexander Bremer, Christian Paul Schwier, Jamie Hese (62. Elia Lohmann) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

Schiedsrichter: Benno Zelzner - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Chris Brüggemann (90.+6)

Gelb-Rot: Pascal Könemann (73./VfL Bückeburg/Foul)