Einen am Ende nicht unverdienten Sieg holte sich der TSV Bogen am Freitagabend bei Tabellenführer Seebach. – Foto: Charly Becherer

Last-Minute-K.O.: Bogen überrumpelt Seebach per Lucky Punch Drei Freitagspartien am 17. Spieltag in der Landesliga-Mitte: Menacher als Man-of-the-Match +++ Sturm ohne Fortune gegen Heiligen Blut +++ Nullnummer in Deggendorf

Es setzte die zweite Niederlage in Folge für Spitzenreiter TSV Seebach, der sich an diesem Freitagabend gegen Bogen geschlagen geben musste. Ein Rückschlag, mit dem beim Blick auf die Tabelle so nicht zu rechnen war. Doch der Last-Minute-Dreier für die Gäuboden-Kicker geht am Ende voll in Ordnung, wie auch Seebachs Manuel Kesten nach der Partie offen zugibt. Nach dem kleinen Ausrutscher gegen Fortuna Regensburg (2:4) scheint bei Neukirchen wieder alles so zu laufen, wie dies vor der Niederlage der Fall gewesen ist. Mit 3:0 konnte sich Heiligen Blut gegen den FC Sturm Hauzenberg durchsetzen, der nach drei Begegnungen ohne Punktverlust erstmals wieder Federn lassen musste. Nach dem 0:0 am vergangen Spieltag in Waldkirchen kam die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf auch gegen den Tabellennachbarn aus Lam nicht über eine Nullnummer hinaus. Haben Artemuk und Co. das Toreschießen verlernt? Zumindest steht aber auch die Defensiv-Null bei der Seidl-Elf seit drei Landesliga-Partien auf dem Tableau. In der Rangliste ändert sich somit vorerst nichts für die beiden Kontrahenten.

Spieltext Bogen - Seebach Seebachs Christoph Beck war es, der seine Elf nach gut 20 Minuten mit seinem Saisontreffer Nummer sieben in Front brachte. Bis zur Pause blieb es auch bei der Seebacher Führung. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff war Bogens Patrick Fuchs zur Stelle, der den Ausgleich für seine Elf besorgte. Und nachdem alles bereits nach einem Remis roch, schlug Bogens Korbinian Menacher in der 90. Minute dann doch noch einmal zu - der Siegtreffer für die Gäste. Die Partie aus Sicht von Manuel Kesten (Co-Trainer TSV Seebach): "Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir hatten in der ersten Halbzeit Vorteile, sind zurecht in Führung gegangen. Wir hatten auch noch zwei gute Chancen zum Ausbau. In Hälfte zwei bekommen wir mit der ersten Aktion gleich den Gegentreffer: Ein Querschläger, verlängert auf den zweiten Pfosten, wo der Spieler nur noch einschieben muss. Danach sind wir ungeduldig worden und kamen nicht mehr gut ins Spiel. Bogen wurde hingegen immer zwingender - und hat dann nicht unverdient das Ding noch gewonnen. Schade für uns, aber hilft nichts."

Ein sehr kampfbetontes Spiel von Beginn an, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Bis zur Pause blieben die Chancen hüben wie drüben jedoch Mangelware. Und auch in Hälfte zwei sprang für beide Mannschaften am Ende nichts Zählbares heraus. Das Spiel aus Sicht von Thomas Seidl (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Es war das erwartete Kampfspiel auf unserem Trainingsplatz - mit sehr wenig Torchancen. Die ersten 30 Minuten war Lam einen Tick besser. Danach haben wir das Heft in die Hand genommen. Die beste Phase hatten wir nach dem Seitenwechsel, wir hätten mit zwei, drei guten Möglichkeiten in Führung gehen können. Die größte Chance hatte Artemuk, freistehend aus 14 Metern, doch der Torwart war zur Stelle. Nach hinten raus kam dann Lam nochmal, aber unterm Strich wäre ein knapper Sieg für uns heute verdient gewesen. Wir können aber auch mit dem Unentschieden leben.