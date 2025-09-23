Last-minute! Kareth steigert sich und steht im Pokal-Viertelfinale

Das achte und damit letzte Achtelfinalspiel im Regensburger Toto-Pokal sah einen Favoritensieg. Allerdings einen ganz knappen. Der TSV Kareth-Lappersdorf, Tabellenführer der Bezirksliga Süd, mühte sich beim Kreisliga-Dritten SV Obertraubling lange und agierte im ersten Durchgang zu passiv. Dank einer Leistungssteigerung setzte sich der TSV aber dann doch verdientermaßen durch. Lange stand es 0:0, ehe die Tore von Silas Zahner (88.) und Simon Angermeier (90.) dem Gastgeber den Zahn zogen.

„Kareth war sehr stark und offensiv richtig gut. Sie haben uns vor viele Fragen gestellt, doch wir hatten stets die richtigen Antworten. Hier muss ich meiner Mannschaft ein Lob aussprachen. Man hat im heutigen Spiel, finde ich, nicht gesehen, wer in die Landesliag aufsteigen will und wer in der Kreisliga oben mitspielt. Die zwei hundertprozentigen Torchancen im Spiel hatten wir. Meine Mannschaft hat phasenweise richtig gut verteidigt, war leidenschaftlich und geduldig. Auch die Mentalität war richtig gut“, konnte Obertraublings Coach Marcel Scherl nur den Hut vor seinem Team ziehen. Dem TSVler Felix Zillner, der sich am Knie verletzte, wünschte Scherl gute Besserung.

Kareths Übungsleiter Bastian Lerch sagte nach dem Spiel: „Das war ein typischer Pokalabend – mit einem Gegner, der es sehr gut gemacht hat. Ein großes Kompliment an die Obertraublinger, die sehr gut verteidigt haben und auch mutig gespielt haben. Wir waren in der ersten Halbzeit leider zu passiv und haben es verpasst, Zugriff aufs Spiel zu bekommen. Da haben wir zum Glück kein Gegentor bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns steigern können und hintenraus zwei Tore gemacht. Wir sind glücklich, dass wir weitergekommen sind. Haken darunter machen und auf Sonntag vorbereiten.“ Im Pokal-Viertelfinale müssen die „Veilchen“ beim FC Oberhinkofen ran. Regelspieltag ist der 3. Oktober.