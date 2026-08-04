Last-Minute-Jubel: Venne ringt Wallenhorst nieder

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem späten 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Aufsteiger TSV Wallenhorst ist der TSV Venne erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. In einer rassigen und intensiven Partie mit zahlreichen Höhepunkten mussten die Gastgeber jedoch bis in die Nachspielzeit auf den erlösenden Siegtreffer warten.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der TSV Venne deutlich verbessert. Mitte der zweiten Halbzeit traf Tardeli Malungu nach einer sehenswerten Vorarbeit von Dimitri Brennecke zum 1:1-Ausgleich. In einer nun offenen Schlussphase boten sich beiden Mannschaften gute Möglichkeiten, ehe die Entscheidung in der Nachspielzeit fiel: Nach einem Foul an Malungu verwandelte Addy-Waku-Menga den fälligen Strafstoß sicher zum viel umjubelten 2:1-Endstand.

„Es war das erwartet schwere erste Spiel, das wir am Ende etwas glücklich gewinnen. Wallenhorst hat, getragen von der Euphorie, eine starke Leistung gezeigt und uns alles abverlangt. Wir waren zunächst zu zaghaft in den Zweikämpfen und konnten froh sein, nach dem 1:0-Rückstand nicht höher zurückzuliegen. In der zweiten Halbzeit haben wir einige Anpassungen vorgenommen und unsere entscheidenden Chancen konsequenter genutzt – das war letztlich der Schlüssel zum Sieg“, erklärte Vennes Trainer Jan Niehaus nach der Partie.

Auch Wallenhorsts Trainer Tony Harsdorf zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir stehen nach einem sehr intensiven und guten ersten Spiel gegen eine starke Venner Mannschaft leider ohne Punkte da. Wir kommen gut ins Spiel, gehen verdient in Führung und verpassen es bei zwei sehr guten Gelegenheiten, die Führung auszubauen. In der zweiten Hälfte entwickelt sich ein wildes Spiel mit großen Chancen auf beiden Seiten und dem besseren Ende für die Heimmannschaft. Glückwünsche gehen an den TSV