Last-Minute-Jubel: TSG Neustrelitz zwingt Anker Wismar in die Knie

In einem nervenaufreibenden Duell empfing die TSG Neustrelitz den FC Anker Wismar. Beide Mannschaften schenkten sich in diesem Match zweier Teams aus Mecklenburg-Vorpommern in dieser wichtigen Partie nichts, wobei die Entscheidung über Sieg oder Punkteteilung bis tief in die Nachspielzeit auf sich warten ließ. Die Erlösung für die Hausherren folgte schließlich in den allerletzten Momenten der Begegnung: In der 90.+5 Minute erzielte Luis Inderwisch das entscheidende 1:0 für die TSG. Während Neustrelitz diesen späten Erfolg feierte, blieb Wismar nach einer leidenschaftlichen Gegenwehr ohne Zählbares zurück. ---

Morgen, 13:00 Uhr Berliner AK Berliner AK FSV Optik Rathenow Rathenow 13:00 live PUSH



Der Berliner AK steht mit 29 Punkten auf Rang elf und musste zuletzt beim 0:2 in Mahlsdorf einen Dämpfer hinnehmen. Gegen FSV Optik Rathenow, der nach dem 1:1 gegen Klosterfelde mit 27 Punkten auf Platz 13 liegt, wartet nun ein Spiel mit viel Bedeutung für das untere Mittelfeld. Der Abstand zur gefährlichen Zone ist nicht beruhigend, sondern verlangt weiter Konzentration und Punkte. Der Berliner AK steht mit 29 Punkten auf Rang elf und musste zuletzt beim 0:2 in Mahlsdorf einen Dämpfer hinnehmen. Gegen FSV Optik Rathenow, der nach dem 1:1 gegen Klosterfelde mit 27 Punkten auf Platz 13 liegt, wartet nun ein Spiel mit viel Bedeutung für das untere Mittelfeld. Der Abstand zur gefährlichen Zone ist nicht beruhigend, sondern verlangt weiter Konzentration und Punkte. Das Hinspiel gewann der Berliner AK mit 2:1 in Rathenow, was den Gastgebern nun Mut geben dürfte. Gleichzeitig ist klar: Ein erneuter Erfolg könnte etwas Luft verschaffen, eine Niederlage würde die Lage wieder unnötig verschärfen. Rathenow hat zuletzt Widerstandskraft gezeigt und wird dieses Spiel ebenfalls als große Chance sehen, sich im Abstiegskampf etwas stabiler aufzustellen. ---



SG Dynamo Schwerin hat beim 1:3 in Siedenbollentin einen Rückschlag kassiert und steht mit 27 Punkten auf Rang zwölf. Nun kommt mit BSV Eintracht Mahlsdorf ein Gegner, der nach dem 2:0 gegen den Berliner AK und der 0:1-Niederlage im Nachholspiel in Klosterfelde mit 39 Punkten auf Platz fünf rangiert. Die Gäste wollen nach oben dranbleiben, die Gastgeber brauchen vor allem Sicherheit. SG Dynamo Schwerin hat beim 1:3 in Siedenbollentin einen Rückschlag kassiert und steht mit 27 Punkten auf Rang zwölf. Nun kommt mit BSV Eintracht Mahlsdorf ein Gegner, der nach dem 2:0 gegen den Berliner AK und der 0:1-Niederlage im Nachholspiel in Klosterfelde mit 39 Punkten auf Platz fünf rangiert. Die Gäste wollen nach oben dranbleiben, die Gastgeber brauchen vor allem Sicherheit. Das Hinspiel endete 2:2, also mit einem Ergebnis, das beide Seiten nur teilweise zufriedenstellen konnte. Mahlsdorf weiß, dass im oberen Drittel jeder Patzer sofort Wirkung zeigt. Schwerin wiederum braucht Punkte, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu rutschen. Diese Konstellation verspricht ein Spiel, in dem beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen unter echtem Zugzwang stehen. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH



Mit TuS Makkabi Berlin gegen SV Sparta Lichtenberg treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Makkabi ist mit 34 Punkten Neunter, Sparta folgt mit 33 Punkten auf Rang zehn. Die Formkurven könnten dabei kaum unterschiedlicher sein: Makkabi verlor zuletzt deutlich mit 0:3 bei Tasmania, während Sparta mit dem spektakulären 5:1 gegen Tennis Borussia Berlin ein kraftvolles Ausrufezeichen setzte. Mit TuS Makkabi Berlin gegen SV Sparta Lichtenberg treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Makkabi ist mit 34 Punkten Neunter, Sparta folgt mit 33 Punkten auf Rang zehn. Die Formkurven könnten dabei kaum unterschiedlicher sein: Makkabi verlor zuletzt deutlich mit 0:3 bei Tasmania, während Sparta mit dem spektakulären 5:1 gegen Tennis Borussia Berlin ein kraftvolles Ausrufezeichen setzte. Das Hinspiel gewann Sparta Lichtenberg mit 3:2. Entsprechend trägt dieses Berliner Duell auch ein Stück Revanche in sich. Für beide Mannschaften geht es darum, sich im Mittelfeld besser zu positionieren und nicht doch noch nach unten schauen zu müssen. Besonders nach dem jüngsten Kantersieg dürfte Sparta mit breiter Brust anreisen, während Makkabi auf eine schnelle Reaktion angewiesen ist. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria SV Tasmania Berlin Tasmania 14:00 PUSH



Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: FC Viktoria 1889 Berlin ist mit nur zwölf Punkten Tabellenletzter und verlor zuletzt trotz Führung noch 1:3 in Wismar. Nun kommt mit SV Tasmania Berlin der Spitzenreiter, der nach dem 3:0 gegen TuS Makkabi Berlin seine Titelambitionen eindrucksvoll unterstrich. 52 Punkte hat Tasmania, einen mehr als Lichtenberg 47. Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: FC Viktoria 1889 Berlin ist mit nur zwölf Punkten Tabellenletzter und verlor zuletzt trotz Führung noch 1:3 in Wismar. Nun kommt mit SV Tasmania Berlin der Spitzenreiter, der nach dem 3:0 gegen TuS Makkabi Berlin seine Titelambitionen eindrucksvoll unterstrich. 52 Punkte hat Tasmania, einen mehr als Lichtenberg 47. Auch das Hinspiel spricht eine deutliche Sprache: Tasmania gewann das spektakuläre Berliner Duell mit 10:3. Für Viktoria geht es diesmal weniger um große Tabellensprünge als um Haltung, Widerstand und die Hoffnung auf eine Überraschung. Tasmania wiederum trägt die Last des Führenden und weiß, dass im Endspurt nur Siege wirklich zählen. Der Druck liegt auf beiden Seiten, nur aus völlig unterschiedlichen Gründen. ---



SV Lichtenberg 47 hat beim 0:1 bei Hansa Rostock II einen empfindlichen Rückschlag im Meisterrennen hinnehmen müssen. Mit 51 Punkten bleibt die Mannschaft aber direkt hinter Spitzenreiter Tasmania. Gegen S.D. Croatia Berlin, das beim 2:2 gegen Neustrelitz einen Achtungserfolg schaffte, zählt nun nur eine entschlossene Antwort. Für die Gäste ist jeder Punkt im Abstiegskampf von enormem Wert. SV Lichtenberg 47 hat beim 0:1 bei Hansa Rostock II einen empfindlichen Rückschlag im Meisterrennen hinnehmen müssen. Mit 51 Punkten bleibt die Mannschaft aber direkt hinter Spitzenreiter Tasmania. Gegen S.D. Croatia Berlin, das beim 2:2 gegen Neustrelitz einen Achtungserfolg schaffte, zählt nun nur eine entschlossene Antwort. Für die Gäste ist jeder Punkt im Abstiegskampf von enormem Wert. Das Hinspiel gewann Lichtenberg 47 deutlich mit 5:2. Auch deshalb sind die Rollen vor dieser Partie eindeutig verteilt. Doch Croatia hat zuletzt gezeigt, dass die Mannschaft unbequem sein kann und sich nicht kampflos ihrem Schicksal ergibt. Lichtenberg darf sich im Titelrennen keinen weiteren Fehltritt leisten. Genau das verleiht dieser Partie eine nervöse Schärfe, die über das reine Tabellenbild hinausgeht. ---



SG Union 1919 Klosterfelde erlebt starke Tage. Nach dem 1:1 in Rathenow legte der Aufsteiger im Nachholspiel mit einem 1:0 gegen Mahlsdorf nach und kletterte auf 42 Punkte. Damit steht Klosterfelde auf Rang vier und mitten in einer bemerkenswert stabilen Saison. F.C. Hansa Rostock II gewann zuletzt 1:0 gegen Lichtenberg 47 und liegt mit 39 Punkten auf Platz sechs. SG Union 1919 Klosterfelde erlebt starke Tage. Nach dem 1:1 in Rathenow legte der Aufsteiger im Nachholspiel mit einem 1:0 gegen Mahlsdorf nach und kletterte auf 42 Punkte. Damit steht Klosterfelde auf Rang vier und mitten in einer bemerkenswert stabilen Saison. F.C. Hansa Rostock II gewann zuletzt 1:0 gegen Lichtenberg 47 und liegt mit 39 Punkten auf Platz sechs. Das Hinspiel gewann Klosterfelde mit 3:2 in Rostock. Nun kommt es zum direkten Duell zweier Mannschaften, die sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen wollen. Für Klosterfelde wäre ein weiterer Sieg die Bestätigung eines starken Laufs. Hansa II hat mit dem Erfolg gegen Lichtenberg ebenfalls Rückenwind und gezeigt, dass die Mannschaft gerade gegen Topteams bestehen kann. Das riecht nach einem intensiven, engen Spiel. ---