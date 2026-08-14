Last-Minute-Jubel: SSV Ehingen-Süd dreht packenden Saisonauftakt

– Foto: Alexander Sättele

Die Landesliga, Staffel 4, startete heute mit dem 1. Spieltag mit einer emotionalen und umkämpften Partie. Im Mittelpunkt stand eine Begegnung, die von Beginn an pure Dramatik bot und den Zuschauern ein nervenaufreibendes Wechselbad der Gefühle bescherte.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren mit aller Macht auf die Wende. In der 57. Minute belohnte Maximilian Eiselt den enormen Aufwand der Ehinger und verkürzte auf 1:2. In der 73. Minute erzielte Simon Dilger den Ausgleich zum 2:2. Als sich bereits alle mit einer Punkteteilung abzufinden schienen, kam die Nachspielzeit: In der zweiten 90.+2 Minute traf Elias Kamper zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer für die Gastgeber.

Was für ein atemberaubender Auftakt in die neue Spielzeit! Der SV Reinstetten erwischte einen fulminanten Start und ging bereits in der 3. Spielminute durch Philipp Kolb per Handelfmeter mit 0:1 in Führung. Nur wenige Minuten später überschlugen sich die Ereignisse: In der 13. Minute scheiterte Christopher Henry vom SV Reinstetten zunächst mit einem Foulelfmeter an Torwart Julian Gebhart, ehe Christopher Henry im selben Moment doch noch zum 0:2 für die Gäste traf. Der SSV Ehingen-Süd steckte jedoch keineswegs auf und bekam in der 33. Minute die riesige Chance zum Anschluss, doch Simon Dilger scheiterte mit einem Foulelfmeter.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSV Ummendorf Ummendorf FC Wangen Wangen 15:00 PUSH



Aufsteiger TSV Ummendorf beginnt seine Landesliga-Saison vor eigenem Publikum gegen den FC Wangen. Ummendorf kommt als Relegationssieger aus der Bezirksliga Oberschwaben, während Wangen die vergangene Landesliga-Spielzeit mit 48 Punkten und auf dem siebten Tabellenplatz abschloss. Damit trifft ein Liga-Neuling sofort auf eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte der Vorsaison und ist gleich gefordert.

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Der FV Rot-Weiß Weiler geht mit der stärksten Platzierung aller verbliebenen Mannschaften aus der vergangenen Landesliga-Saison in den Auftakt: 57 Punkte und Rang zwei standen am Ende zu Buche. Gegner FC Mengen steigt aus der Bezirksliga Oberschwaben auf und betritt damit zum ersten Mal in dieser Saison die Landesliga-Bühne. Für Weiler ist das Duell mit dem Aufsteiger eine erste Gelegenheit, an die starke Vorsaison anzuknüpfen, während Mengen sich in Weiler bestmöglichst präsentieren möchte.

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Der TSV Neu-Ulm geht als Tabellensechster der vergangenen Landesliga-Saison in das Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Eschach, der aus der Bezirksliga Bodensee kommt. Neu-Ulm sammelte in der Vorsaison 49 Punkte und fiel vor allem mit 87 erzielten Treffern auf. Für Eschach beginnt dagegen eine neue sportliche Herausforderung zur neuen Spielzeit.

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Morgen, 15:30 Uhr SV Mietingen Mietingen TSV Riedlingen Riedlingen 15:30 PUSH



Kaum enger könnte die Ausgangslage vor dem ersten Spieltag sein: Der SV Mietingen und der TSV Riedlingen schlossen die vergangene Saison jeweils mit 47 Punkten ab. Mietingen belegte mit 62:57 Toren Rang neun, Riedlingen folgte mit 55:56 Treffern auf Platz zehn. Schon zum Saisonstart begegnen sich damit zwei Mannschaften, die im vergangenen Jahr nahezu auf Augenhöhe lagen und nun unmittelbar eine erste Standortbestimmung erhalten.

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Für den SC Türkgücü Ulm beginnt nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga Donau/Iller die Landesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den FV Olympia Laupheim. Laupheim gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den stärkeren Mannschaften der Staffel und wurde mit 50 Punkten Vierter. Der Aufsteiger trifft damit bereits am ersten Spieltag auf eine etablierte Landesligamannschaft und möchte zu Hause positiv in die neue Saison starten.

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Morgen, 16:00 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch TSV Heimenkirch Heimenkirch 16:00 live PUSH



Der TSV 1889 Buch startet als Fünfter der Vorsaison in das Heimspiel gegen den TSV Heimenkirch. Buch kam in 32 Partien auf 50 Punkte, während Heimenkirch mit 46 Punkten Rang zwölf belegte. Auf dem Papier bringt Buch damit die bessere Platzierung aus der vergangenen Saison mit, doch zum ersten Spieltag beginnt die Tabelle wieder bei null.

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In der Partie zwischen der SSG Ulm 99 und dem FC Blaubeuren treffen zwei Mannschaften aufeinander, die die vergangene Saison in der oberen Tabellenhälfte beendet haben. Ulm wurde mit 54 Punkten Dritter, Blaubeuren kam mit 48 Punkten auf Rang acht. Die Zuschauer dürfen auf ein intensives Derby hoffen.





