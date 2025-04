Last-Minute-Jubel in Todesfelde: Camacho sichert EN drei Punkte

Last-Minute-Jubel in Todesfelde: Camacho sichert Eintracht Norderstedt drei wichtige Punkte So richtig Fahrt nahm die Partie beim SV Todesfelde erst in der dramatischen Schlussphase auf – zuvor erlebten die Zuschauer einen zähen, chancenarmen Fußballnachmittag, der vor allem von zwei stabilen Defensivreihen geprägt war. „Es war kein gutes Spiel, in dem beide Mannschaften sehr nervös waren“, urteilte Elard Ostermann, Trainer von Eintracht Norderstedt, treffend.

Eintracht warf in den letzten Minuten alles nach vorne: Ersin Zehirs Abschlüsse wurden geblockt (84.), ein Schuss von Falk Gross wurde abgefälscht und landete im Toraus (88.), und Dustin Thiels Kopfball setzte sich aufs Tornetz (90.).

Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit fiel das viel umjubelte Siegtor: Niklas Petzsch leitete mit einem langen Abschlag ein, Florian Meier verlängerte auf den perfekt startenden Lucas Camacho, der am Fünf-Meter-Raum mit kühlem Kopf vollstreckte. „Bei der Annahme habe ich noch kurz nachgedacht, aber als ich den Ball mit dem zweiten Kontakt mitgenommen habe, war es nur noch instinktiv. Ich habe noch einmal kurz hochgeguckt und die Ecke dann komplett frei gesehen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, in der letzten Minute das Siegtor zu machen und der Mannschaft so helfen zu können“, sagte der Matchwinner sichtlich bewegt.

Ein Wiederanpfiff erfolgte nicht mehr – Eintracht Norderstedt entführt in buchstäblich letzter Sekunde drei Punkte aus Todesfelde. „Das Positive ist sicherlich das Ergebnis, dass wir in der letzten Sekunde den Sieg einfahren konnten“, so Ostermann. „Das war ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt – jetzt muss schon viel passieren, dass wir es nicht mehr schaffen.“

Den nächsten großen Schritt kann die Eintracht am kommenden Sonntag machen – um 13.30 Uhr gastieren die Norderstedter bei Teutonia 05 an der Hoheluft.