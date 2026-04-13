Last-Minute-Jubel in Plön: Kohnke wird zum Helden

Vor 51 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine zähe Partie. Oldenburg/Göhl hatte mehr Ballbesitz, während sich der TSV Plön tief positionierte und auf Umschaltmomente lauerte.

„Oldenburg/Göhl hatte mehr Ballbesitz, wir sind viel hinterhergelaufen, hatten aber die klareren Torchancen“, erklärte TSV-Trainer Matthias Falk. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte gehörte Plön, als ein Schuss von Stegmaier kurz vor der Linie geklärt wurde. Ansonsten blieb es lange ruhig – zur Pause stand es 0:0.

Plön erhöht den Druck – Gäste schlagen zurück

Nach dem Seitenwechsel kam der TSV mit mehr Tempo aus der Kabine und wurde belohnt: Jakob Reimansteiner traf nach einer Hereingabe von Henningsen zur Führung. Kurz darauf verhinderte Rico Ott mit einer starken Fußabwehr gegen Pallokat das mögliche 2:0.

Doch Oldenburg/Göhl reagierte. „Nach dem Rückstand hatten wir unsere beste Phase“, sagte Co-Trainer Jens Theuerkauf. In dieser Phase nutzten die Gäste einen Fehler im Aufbauspiel und glichen durch Mattis Poul Markmann aus.

Kohnke entscheidet das Spiel in letzter Sekunde

Die Schlussphase hatte es in sich. Beide Teams spielten auf Sieg, Chancen gab es auf beiden Seiten. Besonders Tom Kohnke rückte immer mehr in den Fokus: Zunächst scheiterte er noch, als sein Kopfball kurz vor der Linie geklärt wurde – der Jubel blieb ihm da noch verwehrt.

Doch Kohnke bekam seine zweite Chance. Tief in der Nachspielzeit war er erneut zur Stelle, stieg nach einer Flanke von Werber-Balke hoch und köpfte den Ball unhaltbar zum 2:1 ins Netz. Ein Treffer, der das Stadion explodieren ließ – und Kohnke endgültig zum Mann des Spiels machte.

Diskussion um den entscheidenden Moment

Während Falk den Sieg insgesamt als verdient einordnete – „aufgrund der besseren Chancen kein unverdienter Sieg, auch wenn der Zeitpunkt glücklich ist“ – sorgte die Entstehung des Siegtreffers für Diskussionen.

„Das Tor darf aus meiner Sicht nie zählen“, kritisierte Theuerkauf. „Die Flanke kommt aus einer klaren Abseitsposition. So wird uns am Ende ein Punkt geklaut.“

Fazit: Ein Moment entscheidet alles

Ein Spiel, das lange auf Messers Schneide stand, findet seinen Helden in Tom Kohnke. Mit seinem späten Treffer sichert er dem TSV Plön nicht nur den Sieg, sondern auch einen emotionalen Fußballabend.

Für Oldenburg/Göhl bleibt dagegen Frust – über den Spielverlauf, die verpassten Chancen und eine Szene, die noch für Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Stimme zum Spiel

TSV Plön: Nommensen – Witt, Balk, Boeck, Hay – Henningsen (90.+2 Werber-Balke), Reimansteiner – Kohnke, Stegmaier, Schmäschke (46. Girod) – Pallokat (64. Bott).

Trainer: Matthias Falk.

SG Oldenburg/Göhl: Ott – Konrad Lunau, Brunner, Sarau, Röhrle – Tim Doormann, Janner (59. Plöger) – Jano, Wölk (59. Fuhrmann), Prüß (59. Marco Doormann) – Markmann.

Trainer: Martin Kofski.

SR: Yannik Zimmer (SV Rickling).

Ass.: Martin Kowsky, Daniel Hamann.

Z.: 51.

Tore: 1:0 Jakob Reimansteiner (53.), 1:1 Mattis Markmann (67.), 2:1 Tom Kohnke (90.+3).