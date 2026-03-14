Last-Minute-Joker Kurtaliqi schießt Düren zum 4:3

Düren reagierte jedoch und kam nach gut einer halben Stunde zum Ausgleich. Emirhan Duvahan traf nach Vorarbeit von Hagen Blohm zum 1:1 (33.). Kurz vor der Pause schlug Weiden erneut zu: Brendel stellte nach Zuspiel von Kühnel auf 2:1 für die Gäste (43.).

Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine offene und torreiche Partie. Die Gäste aus Weiden gingen früh in Führung: Nach Vorarbeit von Fabian Brendel traf Meik Kühnel in der 12. Minute zum 1:0.

Schlagabtausch nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann ebenso turbulent. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn gelang Marc Wollersheim der erneute Ausgleich zum 2:2 (49.). Doch die Antwort der Gäste folgte praktisch im Gegenzug: Luca Barata brachte Weiden nach Vorlage von Shadrac-Don Futi wieder in Führung (50.).

Das Spiel blieb hochintensiv. Die Sportfreunde erhöhten zunehmend den Druck und wurden in der 65. Minute erneut belohnt: Raiju Obuchi traf nach Vorarbeit von Wollersheim zum 3:3.

Trainer Marcel Demircan sprach nach der Partie von einem außergewöhnlichen Spiel. „Es war ein echtes Spektakel. Beide Mannschaften haben den Fans auf beiden Seiten eine tolle Show geboten und Werbung für den Fußball gemacht.“

Entscheidung in letzter Sekunde

Die Partie steuerte auf ein Unentschieden zu – bis zur dramatischen Nachspielzeit. Demircan brachte in der 92. Minute mit Xhelal Kurtaliqi noch einmal frische Kräfte. Der Joker benötigte nur wenige Minuten, um sich zum Man of the Match zu küren: In der fünften Minute der Nachspielzeit traf er per Kopf zum 4:3-Siegtreffer.

Für Demircan war die Erleichterung riesig. „Alle 22 Spieler und auch die Einwechselspieler haben alles auf dem Platz gelassen – mit dem glücklicheren Ende für uns.“

Trotz des dramatischen Verlaufs blieb der Trainer auch selbstkritisch und fair gegenüber dem Gegner. „Sachlich betrachtet kann man sagen, dass der Sieg aufgrund der Spielentwicklung verdient ist, weil wir im Verlauf der Partie immer mehr Druck aufgebaut haben. Trotzdem hat so ein Ende eigentlich niemand verdient.“

Lob für Weidens Torwart

Besonders hob Demircan die Leistung des gegnerischen Torhüters hervor. „Ein großes Lob geht auch an den Torwart der Gäste. Da ist Weiden wirklich ein Top-Transfer gelungen. Er hat ein fast perfektes Spiel gemacht.“

Der Trainer erinnerte zugleich daran, dass seine Mannschaft in dieser Saison selbst bereits mehrere bittere Momente erlebt habe. „Natürlich habe ich mich riesig gefreut, gleichzeitig fühle ich auch immer mit dem Gegner mit.“

Hoffnung im Abstiegskampf

Der Last-Minute-Sieg könnte für die Sportfreunde im Abstiegskampf noch große Bedeutung bekommen. Durch den Erfolg ziehen sie an Teutonia Weiden vorbei und bleiben im Rennen um den Klassenerhalt. Demircan wollte den Moment zunächst genießen. „Mal sehen, wohin uns dieser Sieg noch führt. Erst einmal wollen wir ihn bis Dienstag genießen – und dann geht es wieder weiter.“