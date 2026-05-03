Last-Minute-Helden und Wahnsinnstor

Macher United traf auf die Grashoppers, die am ersten Spieltag bereits einen Achtungserfolg gegen Oakfield holen konnten und nicht unterschätzt werden durften.

In der vierten Minute eines intensiven Spiels eroberte CG3 den Ball in der eigenen Hälfte. Nach einem Doppelpass mitTrashtalk-Erfinder Eric schob unser Freizeitmusiala locker zum 1:0 in die lange Ecke ein.

Schiri Breuer ließ viel laufen, allerdings gab es einige Aktionen der trägen Hopperhünen, in der sie sich glücklich schätzen konnten, dass sie unsere wuseligen Spieler bei saftigen Gräschen nicht trafen.

In der zweiten Hälfte brachte die heutige Offensiv-Lebensversicherung Hennes Hollo Macher United erneut in Front, ehe Grashoppers durch einen erneuten Eckball ausglich. Fehlende Zuordnung und eine gehörige Portion Pech, weil der Ball noch über Schwalberts Schulter ins Tor prallte, sorgten für die Ernüchterung.

Die Wahl-Kubaner machten überwiegend das Spiel und wir lauerten auf Konter. In der 42. Minute kam es zu einem Gestocher im gegnerischen Strafraum. Das Kuddelmuddel im Sechzehner unterbrach der Traumtorlieferant Ihres Vertrauens,Hennes Hollo, der den Ball mit einem Dropkick ins obere Kreuzeck jagte. Das geschah mit so einem Affenzahn, dass zur Debatte stand, ob die Aluminium-Konstruktion hinsichtlich ihrer Statik erneut geprüft werden müsse. Schiri Breuer entschied dagegen und das Tor steht bis heute – Kompliment für die Einschätzung.

Leider fand das Spiel auf dem hinteren Platz statt, wo die Videoüberwachung derzeit noch mangelhaft ist. Die amateurhaft mitgefilmten Videoschnipsel des Tores vom Seitenrand sind mit geübter Sucherfahrung dennoch ab jetzt auf einschlägigen Erwachsenenseiten zu finden. Die dort sonst gezeigten Filme als auch das Ansehen des Tores sorgen gleichermaßen für sinnliche Begeisterung.

Die letzten 8 Minuten wurde - klar, ihr kennt es - die berühmte Arteta-Magic ausgepackt. Es wurde nicht nur der Bus geparkt, nein auch Bob der Baumeister rückte an und mauerte uns eine wunderschöne und undurchlässige Wand hinter Jim ins Tor. Einzig Takumi-Neuzugang Tom Luca musste zeitweise drei Kubaner gleichzeitig auf der rechten Schiene verteidigen, aber auch das schaffte er.

Wir bedanken uns für ein knackiges Spiel und hoffen auf weitere Punktgewinne der Hoppers gegen die Meistermitfavoriten und appellieren erneut an die HSL-Leitung die Saison mit dem Tabellenstand von Dienstag unverzüglich zu beenden.