❗️ Last-Minute-Heimsieg gegen Schluchtern❗️

Der FC Union Heilbronn gewann das Heimspiel gegen den SV Schluchtern durch ein Tor tief in der Nachspielzeit mit 3:2 und konnte damit nach zwei Unentschieden den ersten Ligaheimsieg in der Rückrunde einfahren. Bereits am morgigen Mittwochabend geht es um 19:00 Uhr im Achtelfinale des ebmpapst-Bezirkspokals weiter, hierzu ist man zu Gast bei der SGM MassenbachHausen und könnte mit einem Sieg zum viertel Mal in Serie das Viertelfinale erreichen.

Das Spiel nahm schnell Fahrt auf, der FCU startete offensiv und hatte in der ersten Spielminute die erste gefährliche Aktion, die jedoch zurückgepfiffen wurde, weil der Ball zuvor im Aus war. Doch die ADLER spielten weiterhin gut nach vorne und belohnten sich: Nach einem schönen Spielzug steckte Deniz Baydin den Ball perfekt zu Carlo Twyrdy durch, der in der 14. Minute souverän zum 1:0 traf. Sechs Minuten später setzte sich Benjamin Hetemi am Flügel durch, den zurückgelegten Ball verwandelte Salvatore Buttafuoco zur 2:0-Führung. Praktisch im Gegenzug verkürzten die Gäste, als Fabian Kirsten aus dem Rückraum abschloss und Aurel Kamdem Mabou den Ball unhaltbar abfälschte. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, wobei der FCU nicht mehr zu seinem Spiel fand und die Gäste immer wieder offensive Akzente setzten. So ergaben sich gute Freistoßmöglichkeiten für die Gäste, die aber ungenutzt blieben. Auf der Gegenseite hatte Kevin Herrmann kurz vor der Pause Pech, als sich sein Ball auf den zweiten Pfosten gefährlich über den Torwart senkte, jedoch von der Latte zurück ins Feld sprang.

Auch zur zweiten Halbzeit konnten die ADLER nicht mehr an die gute Anfangsphase anknüpfen, während die Gäste ihre Chance witterten. So fiel in der 56. Minute folgerichtig das 2:2, als Soner Bostan nach einem Konter aus halbrechter Position traf. Corin Bechtel mit einem Freistoß und Kevin Walter wurden mit ihren Abschlüssen ebenfalls gefährlich. Der FCU mühte sich in der Folge und wurde erst in der Schlussphase wieder gefährlich: Nachdem Altin Hoxha nach einer Flanke des eingewechselten Finn Knott vom Sechzehner knapp am Tor vorbeischoss, ein Abschluss von Benjamin Hetemi gerade noch vor der Linie gekratzt wurde und auch Salvatore Buttafuoco aus halblinker Position gerade noch geblockt wurde, bekamen die ADLER tief in der Nachspielzeit die letzte Möglichkeit: Zunächst wurde Marcel Wodarz freigespielt, Finn Knott schnappte sich die Hereingabe, zog in den Sechzehner und wurde hierbei zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Salvatore Buttafuoco schließlich zum 3:2-Endstand.

Fotograf: Felixs Fotografie