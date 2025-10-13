Last-Minute-Habacher schlagen wieder zu – trotz langer Überzahl

Habach – Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten – oder so lange, bis der ASV Habach trifft. Mal wieder haben die Last-Minute-Habacher zugeschlagen. Diesmal schritt die Partie bis zur 95. Minute voran, ehe Manuel Diemb eine Flanke verwertete und sein Team ins Reich der Träume beförderte.

Der 2:1-Siegtreffer über Aying/Helfendorf war zum Teil auch das Werk der Trainer. Die standen vor einem Dilemma: Abwehrchef Diemb auf Kosten der Stabilität nach vorn ziehen oder nicht? „Zu früh wollte ich es nicht machen“, sagte Michael Schmid, weil Aying durchaus Stärken im Konter hat. Zehn Minuten vor Ende schickte ihn der Coach schließlich als Spielgestalter ins Mittelfeld. „Gott sei Dank hat es sich bewährt“, sagte Schmid erleichtert.

Die Habacher hätten bedeutend leichter an drei Punkte kommen können. Das Spiel breitete sich geradezu freiwillig vor ihnen aus. Nach dem frühen Führungstor von Durim Djocaj flog der erst kurz zuvor eingewechselte Ayinger Alexander Steffel nach einem Frustfoul an Diemb mit seiner zweiten gelben Karte vom Platz. Die Gäste, die ohnehin schon nicht auf Ballbesitz aus waren, zogen sich weiter zurück.

Der ASV fand sich vor offenen Scheunentoren wieder. Auf rechts explorierte sie Georg Schwabl mit diversen Läufen und Dribblings in die Tiefe. Auf der anderen Seite zog Gjocaj immer wieder dynamisch gen Tor. Torszenen und Chancen gab es zuhauf. Direkt vor der Pause ließen etwa Florian Neuschl und Emanuel Pohl beste Möglichkeiten aus. „Du musst 3:0 führen, setzt einen Haken dahinter und alles ist gut“, so Schmid.

Habacher lösten innere Monologe durch Lucky-Punch

So reichte ein schläfriger Moment, um den ASV ins Unheil zu befördern. Der Ausgleich von Daniel Brandt fiel nach einem Eckball auf den zweiten, von allen unbewachten Posten. Fortan fand sich Habach in einem Morast wieder, der gekennzeichnet war von kämpfenden, grätschenden Gästen und dem Kampf mit der eigenen Psyche.

Der Kopf sagte die schlimmen Dinge vor: Gegen so einen unterlegenen, dezimierten Gegner wird man doch wohl noch gewinnen können. Der innere Monolog war nicht leicht abzustellen, wie zwei weitere vergebene Top-Chancen von Gjocaj und Pohl bewiesen. Die letzte Wette auf Manuel Diemb ging aber dann auf. Trainer Schmid hofft, dass der Lucky-Punch weitreichende Wirkung erzielt. Nach starkem Start mäandern die Habacher einigermaßen orientierungslos durch die Kreisliga. „Vielleicht hilft genau das, dass du mit einem Last-Minute-Sieg das Selbstvertrauen holst.“