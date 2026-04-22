Last-Minute-Girke, Said wieder, Vincazovic bärenstark

SV Uedesheim jubelte dank Maurice Girke. – Foto: Christian Haas

Die Spieler des 28. Spieltags der Bezirksliga Niederrhein: Es sind genau diese Momente, die einen Spieltag prägen: späte Treffer, individuelle Klasse und Spieler, die Verantwortung übernehmen.

Noch dramatischer wurde es in Uedesheim: Maurice Girke kam erst im zweiten Durchgang ins Spiel und avancierte in der Nachspielzeit zum Helden. Sein Treffer zum 5:4-Endstand gegen den TSV Bayer Dormagen krönte eine spektakuläre Aufholjagd nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand – ein Joker-Einsatz mit maximaler Wirkung.

Gleich mehrere Akteure drückten den Partien ihren Stempel auf - allen voran Mohamed Said, der beim 3:2-Erfolg des VfB Frohnhausen gegen TuSEM Essen doppelt traf. Besonders sein verwandelter Foulelfmeter in der Schlussminute sicherte nicht nur den Sieg, sondern unterstrich auch seine Nervenstärke in Drucksituationen.

Noch einen Schritt weiter gingen zwei Akteure mit jeweils vier Treffern: Alen Vincazovic führte TuSpo Richrath mit einem Viererpack zu einem 4:1-Erfolg gegen Wermelskirchen und war an jedem Tor direkt beteiligt. Eine ähnlich dominante Vorstellung lieferte Sergen Sezen von Schwarz-Weiß Alstaden, der beim 5:2-Auswärtssieg in Hamborn ebenfalls viermal traf und die Begegnung nahezu im Alleingang entschied.

Für klare Verhältnisse sorgte Ben Abelski im Trikot von DJK Sparta Bilk. Beim deutlichen 7:1-Erfolg gegen CfR Links Düsseldorf erzielte er gleich drei Treffer und legte damit früh den Grundstein für den Kantersieg. Seine Effizienz vor dem Tor machte den Unterschied in einer einseitigen Partie.

Die Topspieler im Überblick

Mohamed Said (VfB Frohnhausen): 2 Tore

Maurice Girke (SV Uedesheim): 1 Tor

Ben Abelski (DJK Sparta Bilk): 3 Tore

Alen Vincazovic (TuSpo Richrath): 4 Tore

Sergen Sezen (Schwarz-Weiß Alstaden): 4 Tore

Nicht nur Mohamed Said und Dennis Ordelheide überragen - die Top-Spieler am 27. Spieltag

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hat mehrere außergewöhnliche Offensivleistungen hervorgebracht. Allen voran ragte Mohamed Said vom VfB Frohnhausen mit fünf Treffern heraus, während auch Dennis Ordelheide für den TSV Eller 04 einen Viererpack schnürte.

An der Spitze steht Mohamed Said vom VfB Frohnhausen, der beim 12:2 gegen Fatihspor Essen 2001 gleich fünf Tore erzielte und damit der herausragende Einzelspieler des gesamten Spieltags war. In einer Partie, die schon früh einseitig wurde, blieb er durchgehend der prägende Offensivmann und baute das Ergebnis mit seiner Trefferquote immer weiter aus. Dahinter folgt Dennis Ordelheide vom TSV Eller 04, der beim spektakulären 5:5 gegen TV Kalkum-Wittlaer viermal traf. Besonders bemerkenswert war dabei, dass er mit seinen Toren großen Anteil daran hatte, dass Eller schon vor der Pause auf 5:1 davonzog. Dass diese Führung am Ende dennoch nicht reichte, schmälert seine individuelle Leistung nicht.

Vier Tore als Ausrufezeichen

Hinter diesem Führungsduo reiht sich Stanislao Apicella von DV Solingen II ein. Beim 5:2 gegen Cronenberger SC erzielte er drei Tore und war der entscheidende Mann in einem Spiel, das nach zwei frühen Ausgleichstreffern des Gegners jederzeit hätte kippen können. Apicella sorgte jedoch dafür, dass seine Mannschaft die Kontrolle behielt und sich am Ende klar durchsetzte.

Ebenfalls dreifach traf Dariusz-Alexander Tontsch vom SSV Berghausen, der beim 4:3 bei SC Viktoria Wuppertal Rott 89 schon vor der Schlussphase die Basis für den Auswärtssieg legte. Gerade in einer Partie, die später noch einmal eng wurde, war sein Dreierpack von besonderem Gewicht. Ohne diese Effizienz wäre Berghausen kaum mit einem Vorsprung in die hektische Endphase gegangen.

Mehrere Matchwinner in unterschiedlichen Spielverläufen

Auch Dustin Herrmann vom SC Union Nettetal II gehörte zu den großen Gesichtern des Wochenendes. Beim 4:1 gegen 1. FC Viersen erzielte er drei Tore in der zweiten Halbzeit und machte damit aus einer offenen Partie eine klare Angelegenheit. Seine Treffer fielen in einer Phase, in der Nettetal das Spiel komplett an sich zog und dem Gegner keine Chance mehr ließ, zurückzukommen.

Komplettiert wird die Gruppe der Dreifach-Torschützen von Boran Sezen von Schwarz-Weiß Alstaden. Beim 4:1 gegen GSG Duisburg war er mit drei Toren der eindeutige Matchwinner. Nachdem die Partie zur Pause mit dem 2:1 noch offen war, sorgte Sezen nach dem Seitenwechsel dafür, dass Alstaden den Vorsprung ausbaute und den Sieg absicherte.

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