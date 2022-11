Last-Minute Erfolg gegen Heide

Auf einem sehr tiefen Platz spielten sich beide Teams zu Beginn des Spiel direkt in einige aussichtsreiche Positionen. Zu gefährlichen Abschlüssen kam es jedoch nicht. Oft kam der letzte Pass zu ungenau oder der Moment des Abschlusses wurde verpasst. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war es dann ein zerfahrenes Spiel, in dem der TSV meist nur durch Kontergelegenheiten gefährlich wurde. Ansonsten war das Spiel von Abspielfehlern und Ungenauigkeiten geprägt.

Im Vergleich zur Niederlage gegen Marne in der Vorwoche zeigte sich der TSV personell auf 4 Positionen verändert. Für die urlaubenden Witten und Zemke starteten Tom Schember und Simon Hilz. Außerdem rutschten Cahlen Bielenberg und Mike Ely in die Anfangself.

Im letzten Heimspiel des Jahres war der Heider SV II am Juliankadamm zu Gast. Konnte im Hinspiel der Sieg für die Julianka-Elf erst am grünen Tisch errungen werden, sollte es diesmal unbedingt auch regulär während der 90 Minuten auf dem Platz klappen.

Nach dem Pausentee änderte sich das Spiel nicht wirklich. Das Spiel war weiterhin ziemlich zerfahren. Allerdings bekam Heide nun immer mehr Oberwasser und erspielte sich in der Folge nun immer wieder beste Torchancen, bei denen sie allerdings immer wieder am bärenstarken Tom Schember scheiterten. In der 82. Minute gab es dann Elfmeter für Heide. Nachdem im Heiligenstedtener Strafraum etwas Pingpong gespielt wurde, bekam Christoph Peters den Ball an die Hand. Den von Yannic-Lucas Peters geschossenen Strafstoß parierte Schember und krönte damit seine Leistung an diesem Tag. In der Nachspielzeit gab es dann noch einmal einen Eckball für den TSV. Steven Bolln brachte die Ecke herein. Der erste Ball wurde abgewehrt, aber mit dem zweiten Ball brachte Steven den Ball erneut und fand den Kopf von Simon „Hector“ Paulsen, der den Ball in der 94. Minute in die Maschen beförderte. Kurz danach war dann Feierabend.

Der TSV holt somit nicht unbedingt verdiente, aber ganz ganz wichtige drei Punkte. Am kommenden Wochenende steht dann das letzte Spiel vor der Winterpause an. Am Samstag ist um 14 Uhr Anstoß beim TSV Büsum.

Bis dahin, NUR DER TSV!