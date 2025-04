Last-Minute-Elfmeter vergeben: Celle unterliegt Schlusslicht

Zuvor taten sich die Kicker aus der Residenzstadt allerdings schwer. Die fünfmal hintereinander als Verlierer das Spielfeld verlassenden Gastgeber dagegen spielten frei auf und gingen nach einer knappen halben Stunde durch Tade Niehues in Führung. Als Titus Jakob, der den ersten Treffer vorbereitete, in der 55. Minute auf 2:0 stellte, schien die Begegnung schon fast gelaufen. Doch der MTV steckte nicht auf, verkürzte durch Karim Jelalli zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit und baute anschließend weiter Druck auf. Dies gipfelte tief in der Nachspielzeit in einem Elfmeter. Kapitän Yannik Ehlers trat an und scheiterte an VfL-Keeper Kilian Sanden.