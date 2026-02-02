Last-Minute-Elfmeter rettet TuS Gerresheim

Oskar Petrovic hat in seinem Fußballerleben schon einiges erlebt. Der 31. Januar 2026 dürfte dem Urgestein des TuS Gerresheim jedoch in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Peter Frymuth, seines Zeichens Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes und Präsident des Fußballverbandes Niederrhein, suchte am Samstagnachmittag eigens für ihn die Platzanlage an der Heyestraße auf, um Petrovic im Vorfeld des Gerresheimer Kreisliga-A-Derbys gegen die Sportfreunde für 60-jährige Vereinszugehörigkeit zu ehren.
Und als ob das nicht schon genug Anlass zur Freude war, hielt auch das Spiel noch ein besonderes Geschenk für den Jubilar parat. In der achten Minute der Nachspielzeit gelang Petrovic` TuS gegen favorisierte Sportfreunde vor rund 600 Zuschauern noch der 1:1-Ausgleich. Da kannte der Jubel beim Betreuer und all denen, die es mit den Hausherren hielten, keine Grenzen mehr.
Ganz anders war die Stimmungslage naturgemäß beim Gegner. Wie schon im Hinspiel musste sich der Tabellenzweite mit einem Remis gegen den Nachbarn begnügen. „Meine Laune ist im Keller. Es wird eine Nacht brauchen, bis ich mich wieder beruhigt habe“, konstatierte Mike Reinwart nach Spielschluss. Was den Sportchef der Sportfreunde so auf die Palme brachte, war weniger das Ergebnis an sich, sondern der Elfmeterpfiff von Mohamed Wahbi, der überhaupt erst zur Punkteteilung führte. „Dieser Elfmeter war ein Skandal. Sogar der Linienrichter hat mir gegenüber zugegeben, dass das kein Strafstoß war“, polterte Reinwart.
TuS-Kicker Philipp Layer war das freilich egal. Der 23-Jährige ließ sich aus elf Metern nicht zweimal bitten und ließ Pascal Carla im Tor keine Chance. Es war der emotionale Abschluss einer Partie, die mehr von den Emotionen als von der spielerischen Klasse lebte. Schmankerl wie der sehenswerte Distanzschuss zum 1:0 von Faouzi El Makdami (10.) blieben Mangelware. Stattdessen wurde jede Grätsche bejubelt wie ein Kabinettstückchen.
Auch Marco Meyer, der neue Torjäger der Sportfreunde, konnte der Partie noch nicht seinen Stempel aufdrücken. Zwar traf der 35-Jährige einmal ins Schwarze. Allerdings stand der Routinier bei seiner technisch anspruchsvollen Direktabnahme im Abseits (29.). Die Gäste machten insgesamt zu wenig aus ihren Möglichkeiten, wohingegen der TuS zufrieden sein dürfte. Aus einer kompakten Deckung heraus setzten die Hausherren Nadelstiche und belohnten sich spät, wenn auch, was den Zeitpunkt angeht, glücklich.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: