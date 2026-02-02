Last-Minute-Elfmeter rettet TuS Gerresheim

TuS-Kicker Philipp Layer war das freilich egal. Der 23-Jährige ließ sich aus elf Metern nicht zweimal bitten und ließ Pascal Carla im Tor keine Chance. Es war der emotionale Abschluss einer Partie, die mehr von den Emotionen als von der spielerischen Klasse lebte. Schmankerl wie der sehenswerte Distanzschuss zum 1:0 von Faouzi El Makdami (10.) blieben Mangelware. Stattdessen wurde jede Grätsche bejubelt wie ein Kabinettstückchen.

Auch Marco Meyer, der neue Torjäger der Sportfreunde, konnte der Partie noch nicht seinen Stempel aufdrücken. Zwar traf der 35-Jährige einmal ins Schwarze. Allerdings stand der Routinier bei seiner technisch anspruchsvollen Direktabnahme im Abseits (29.). Die Gäste machten insgesamt zu wenig aus ihren Möglichkeiten, wohingegen der TuS zufrieden sein dürfte. Aus einer kompakten Deckung heraus setzten die Hausherren Nadelstiche und belohnten sich spät, wenn auch, was den Zeitpunkt angeht, glücklich.

