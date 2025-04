Last-Minute-Eigentor sorgt für Immenhäuser Sieg

In der 21. Minute gelang dann die ersehnte Führung für Immenhausen: Ein langer, diagonaler Ball von Luca Marinho da Costa erreichte Kevin Sieckmann auf der rechten Seite. Dieser trieb den Ball nach vorne, legte in die Mitte, wo Marcel Hirdes im Strafraum eiskalt vollstreckte. Danach übernahm die TSV zunehmend die Kontrolle und war die spielbestimmende Mannschaft. In der 35. Minute erhöhte erneut Marcel Hirdes per Handelfmeter zum 2:0-Halbzeitstand. Dennoch war man mit der eigenen Leistung noch nicht ganz zufrieden.

Die zweite Halbzeit bot zahlreiche Großchancen für Immenhausen, doch es gelang nicht, den Deckel frühzeitig auf die Partie zu setzen. Weidelsburg hingegen zeigte sich effektiver und verkürzte in der 61. Minute auf 1:2 durch René Kaczmarek. In der 87. Minute folgte dann die kalte Dusche für die TSV – der umjubelte Ausgleich zum 2:2 durch Maik Amelung.