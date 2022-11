Last-Minute-Eigentor - Blau-Weiß Köln kommt weiter Mittelrheinpokal: Die Partie zwischen dem SC Blau-Weiß Köln und der DJK FV Haaren wurde ein echter Pokalkrimi - der nach 120 Minuten durch ein Eigentor entschieden wird.

Die Ligen am Mittelrhein ruhten, der Pokal ging in die zweite Runde und bekam dort ein Spiel, dessen Vorzeichen nicht viel ausgeglichener hätten sein können. Mit der DJK FV Haaren hatte der Fünfte der Bezirksliga, Staffel 4 den SC Blau-Weiß Köln, aktuell Sechster der Bezirksliga, Staffel 1, zu Gast.

Der SC Blau-Weiß bekam in der ersten Runde mit A-Ligist SV Frauenberg eine - auf dem Papier - lösbare Aufgabe, die er in der Verlängerung mit 5:2 löste. Haaren gelang vor einigen Wochen eine erste Pokalüberraschung: Den Landesligisten Union Schafhausen war die DJK durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 aus dem Wettbewerb. Jetzt bekamen beide einen Gegner auf Augenhöhe.

Evoras Geistesblitz

Der Spielverlauf spiegelte das von Beginn an wieder. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, beide Teams kamen vereinzelt zu guten Tormöglichkeiten. Als sich beide schon auf ein torloses Remis zur Halbzeitpause einstellten, hatte Blau-Weiß-Torjäger Vinicio Evora eine ausgezeichnete Idee und steckte den Ball in die Schnittstelle zu Mirko Wiersch. Der 20-Jährige blieb cool und legte den Ball an Torwart Fabrice Leyder vorbei ins Tor zum 1:0. Mit der knappen Führung für die Kölner ging es in den zweiten Durchgang.

Obiorah zum Ausgleich

Beide Teams kamen unverändert zurück auf den Platz. Die Gäste drückten nach Wiederanpfiff auf das zweite Tor, ließen die Chancen allerdings liegen. Anders als DJK-Angreifer Anthony Obiorah, der in der 63. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Im letzten Drittel der regulären Spielzeit kamen beide Mannschaft nochmal gefährlich vor das Tor, trafen allerdings nicht mehr. So stand für die beiden Achtelfinalisten eine 30-minütige Verlängerung an.