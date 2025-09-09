– Foto: TSV Okel

Last-Minute-Drama und Spitzenspiele: Der 4. Spieltag in der Kreisliga Eydelstedt dreht 0:2 bei der SG Diepholz – Friesen Lembruch marschiert weiter vorneweg

Der 4. Spieltag der Kreisliga Diepholz hatte es in sich: Ein Tabellenführer, der unaufhaltsam wirkt, ein Aufsteiger, der seinen ersten Sieg feiert, und ein bitterer Strafstoß-Fehlschuss in der Nachspielzeit. Während Friesen Lembruch seine weiße Weste behält, sorgt Jura Eydelstedt mit einer furiosen Aufholjagd in Diepholz für Aufsehen.

SG Diepholz – SV Jura 67 Eydelstedt 2:3 Blitzstart für die Gastgeber: Bereits nach 40 Sekunden traf Fileš zur Führung, Heemann legte nach 25 Minuten das 2:0 nach. Alles schien für die SG zu laufen – doch Eydelstedt zeigte Moral. Lanz verkürzte (50., 70.), ehe Brokering in der 78. Minute den Spielverlauf endgültig auf den Kopf stellte.

„Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte komplett kontrolliert und nichts zugelassen. Umso enttäuschender, dass Eydelstedt aus drei Chancen drei Tore macht“, haderte SG-Coach Kevin Tanke.

SVJ-Trainer Michael Schultalbers lobte dagegen die Mentalität: „Nach 40 Sekunden 0:1 hinten – das war ein Schock. Aber wir haben nie aufgehört zu kämpfen. Zehn Punkte nach vier Spielen, darauf können wir stolz sein.“

TSV Bassum – SV Heiligenfelde II 4:2 TSV Bassum – SV Heiligenfelde II 4:2 Bassum bestätigte seine starke Frühform und feierte gegen Heiligenfelde den dritten Sieg. Vorne eiskalt, hinten mit Wacklern, so die passende Überschrift. Der Aufsteiger bleibt nach fünf Spielen mit nur vier Punkten im unteren Tabellendrittel hängen.

SV Friesen Lembruch – SV Bruchhausen-Vilsen II 2:1 SV Friesen Lembruch – SV Bruchhausen-Vilsen II 2:1 Nur 30 Zuschauer sahen ein zähes, aber umkämpftes Spitzenspiel. Schierbaum brachte den Tabellenführer früh in Führung (3.), ehe Meyer kurz vor der Pause ausglich (39.). Nach dem Seitenwechsel drückte Friesen, Mittendorf besorgte in der 61. Minute den Siegtreffer.

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und hätten da mehr draus machen müssen. Am Ende fehlte die Durchschlagskraft“, bilanzierte Timo Brauer (SVB II). Friesen dagegen bleibt ungeschlagen an der Spitze.

TSV Holzhausen-Bahrenborstel – SV Mörsen-Scharrendorf 3:3 TSV Holzhausen-Bahrenborstel – SV Mörsen-Scharrendorf 3:3 Ein Torfestival mit offenem Visier. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier, am Ende stand eine gerechte Punkteteilung. „Endlich mal für unseren Aufwand belohnt worden“, meinte ein erleichterter Holzhausen-Trainer, der nun in Lemförde nachlegen will.

SV Dickel – TuS Lemförde 1:0 SV Dickel – TuS Lemförde 1:0 Der Aufsteiger feierte seinen ersten Sieg – dank Joachim Logemann, der in der 88. Minute einen Freistoß unhaltbar abfälschte. Doch das Drama folgte in der Nachspielzeit: Lemfördes de Cruzes Albuquerque scheiterte vom Punkt an Dickels überragendem Keeper Lukas Weyer. „In Summe war es kein gutes Spiel, aber unsere Keeper haben den Unterschied gemacht. Das war ein moralischer Sieg für uns“, so Horst Pranga (SVD).

TuS-Coach Friedel Holle haderte: „Wir hatten alles im Griff, dann kassieren wir so ein Tor und vergeben den Elfer. Bitter, ganz klar.“

TV Einigkeit Nordwohlde – SV Weyhe 0:2 TV Einigkeit Nordwohlde – SV Weyhe 0:2 Nordwohlde hielt lange gut mit und hatte sogar große Chancen, doch SVW-Keeper Axel entschärfte mehrfach in Weltklasse-Manier. Am Ende setzte sich die Qualität der Gäste durch, die in der Schlussphase doppelt trafen. „Ein verdienter Sieg, weil wir geduldig geblieben sind“, so Uwe Bischoff.

SV Marhorst – TuS Barenburg 1:1 Beide Teams warten weiter auf den Befreiungsschlag. Marhorst bleibt nach vier Spieltagen ohne Sieg, Barenburg sammelt zumindest einen Zähler.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Okel 1930 1:1 Taktisch geprägtes Spiel, in dem Koffmahn Okel in der 76. Minute in Führung brachte. Doch ein später Freistoß von Mayländer sicherte der TSG einen verdienten Punkt. „Ein gerechtes Remis“, befand Okel-Trainer Rico Volkmann.