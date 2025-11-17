Last-Minute-Drama in Spelle: Langen verpasst Sieg nur um Zentimeter

Spelle startet abwartend – Langen dreht die Partie noch vor der Pause

Der SV Langen fand gut ins Spiel, was Teammanager Stefan Kohne nach der Partie bestätigte:

"Auf Kunstrasen in Spelle hatten wir das Spiel in den ersten 20 Minuten gegen abwartende Speller gut im Griff ohne grosse Torchancen auf beiden Seiten."

Trotz der soliden Anfangsphase der Gäste kippte die Partie jedoch nach einem individuellen Fehler. Dies führte zur frühen 1:0-Führung für die Gastgeber. Langen ließ sich von diesem Rückschlag nicht beeindrucken und antwortete zunehmend druckvoller. Kohne beschrieb dies so:

"Wir haben allerdings konzentriert und im Verlaufe der ersten Halbzeit immer druckvoller weitergespielt, sodass wir uns gute Chancen erspielen konnten und auch verdient zur Halbzeit geführt haben."

In der 27. Minute fiel der Ausgleich und in der 35. Minute drehte Langen das Spiel komplett. Mit einer 2:1-Führung im Rücken ging es in die Pause.

Der Joker sticht: Nico Buss bringt Spelle zurück ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel erneut Fahrt auf. Spelle wechselte Nico Buss ein – eine Entscheidung, die sofort Wirkung zeigte. Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Buss einen Stellungsfehler in der Langener Defensive und köpfte zum 2:2 ein. Kohne fasste es schlicht zusammen:

"Nach der Halbzeit konnte der gerade eingewechselte Buss einen Stellungsfehler nutzen und den Ausgleich köpfen."

Spelle drängte nun stärker nach vorne, während Langen strategisch tiefer stand und auf Konter setzte. In einer solchen Umschaltsituation schlugen die Gäste erneut zu. Kohne schilderte die sehenswerte Szene ausführlich:

"Dies ist uns sehr gut gelungen. Markus Raming-Fresen setzt sich im Zentrum gegen zwei Speller durch spielt auf links den startenden Schipmann an, der wiederum schön ins Zentrum spielt und Luki Bruns volley von 6 Metern verwandelt."

Der Treffer in der 76. Minute bedeutete die erneute Führung für den SV Langen.

Dramatik pur: Buss trifft erneut – Langen verpasst den Lucky Punch

Doch Spelle blieb hartnäckig und erhöhte den Druck in der Schlussphase weiter. Kurz vor dem Ende führte ein verlorener Zweikampf der Langener im Zentrum zu einem erneuten gefährlichen Angriff. Kohne erklärte die Situation so:

"Kurz vor Schluss verlieren wir einen Zweikampf im Zentrum, schöner Diagonalball von Spelle rechts raus, der Außenbahnspieler legt schön zurück und Buss ist wieder da – ärgerlich."

Damit erzielte Nico Buss in der 90. Minute seinen zweiten Treffer und brachte Spelle zum 3:3-Ausgleich.

Trotz des Rückschlags hatte Langen in der Nachspielzeit noch die große Chance auf den Sieg. In der 95. Minute köpfte ein Langener Spieler nach einer Ecke den Ball an die Latte – knapp am Lucky Punch vorbei. Kohne sagte dazu:

"In der 95. haben wir nach einer Ecke den Siegtreffer auf den Kopf, der Ball prallt gegen die Latte, danach ist Abpfiff."