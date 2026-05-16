Last-Minute-Drama in Schwerin: SV Lichtenberg 47 zieht gleich

– Foto: sportmotion@mail.de

In der NOFV-Oberliga Nord brachte die heutige Fortsetzung des 29. und vorletzten Spieltags dramatische Entscheidungen auf den Plätzen. Während im Meisterschaftskampf die Nerven bis tief in die Nachspielzeit blank lagen, lieferten sich die Teams hochemotionale Duelle um die Platzierungen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor 131 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie, in der der bereits abgestiegene FC Viktoria 1889 Berlin dem FSV Optik Rathenow alles abverlangte. Die Gastgeber zeigten eine engagierte Leistung und belohnten sich kurz vor der Pause: In der 42. Minute erzielte Ismael Aseko das 1:0 für die Berliner. Lange Zeit verteidigte die Viktoria den knappen Vorsprung mit viel Herzblut, geriet jedoch in der Schlussphase in Bedrängnis. In der 84. Minute sah Baran Derin aufseiten der Hausherren die Gelb-Rote Karte. Die Überzahl nutzte der Gast aus: In der 90.+3 Minute markierte Ali Ihsan Keles den Ausgleich zum 1:1-Endstand und sicherte Rathenow damit einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf. ---

717 Zuschauer sahen ein nervenaufreibendes Kellerduell zwischen Tennis Borussia Berlin und der S.D. Croatia Berlin. Die Hausherren starteten furios und stellten die Weichen früh auf Sieg. In der 13. Minute eröffnete Ebrima Jobe den Torreigen mit dem 1:0, nur wenige Augenblicke später erhöhte Mohammad Moradi in der 18. Minute auf 2:0. Die Begegnung blieb jedoch hitzig, was sich in den personellen Dezimierungen widerspiegelte. Zunächst sah Phillip Martens bei TeBe in der 66. Minute Gelb-Rot, bevor Pascal Kühn aufseiten von Croatia in der 74. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In der Schlussphase keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Marouan Zghal in der 76. Minute per Foulelfmeter auf 2:1 verkürzte. Den Schlusspunkt setzte jedoch Emir Can Gencel in der 90.+1 Minute, der per Foulelfmeter den 3:1-Endstand markierte. ---

Vor 135 Zuschauern entwickelte sich eine intensiv geführte Begegnung, in der der FC Anker Wismar einen Heimsieg gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf feierte. Die Gastgeber agierten über weite Strecken diszipliniert und belohnten sich in der zweiten Halbzeit für ihren leidenschaftlichen Einsatz. Die Torfolge spiegelte die zunehmende Entschlossenheit der Hausherren wider: In der 59. Minute erzielte Danilo John den Führungstreffer zum 1:0. In der 89. Minute machte Lennart Scheufler mit dem Tor zum 2:0-Endstand alles klar und ließ die Heimfans endgültig jubeln. ---

Ein Drama im Aufstiegsrennen erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen der SG Dynamo Schwerin und dem Favoriten SV Lichtenberg 47. Die abstiegsbedrohten Schweriner stemmten sich über die gesamte Spielzeit mit einer aufopferungsvollen Defensivleistung gegen die Angriffsbemühungen der Berliner. Als alles bereits nach einer torlosen Punkteteilung aussah, überschlugen sich die Ereignisse in einer nervenaufreibenden Nachspielzeit. In der 90.+7 Minute erlöste Kevin Owczarek die Gäste, indem er einen Handelfmeter zum viel umjubelten 0:1-Endstand verwandelte. ---

Morgen, 13:00 Uhr Berliner AK Berliner AK SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 13:00 live PUSH

Der Berliner AK hat beim 4:4 in Lichtenberg Moral bewiesen und sich nach 1:4-Rückstand noch einen Punkt erkämpft. Mit 33 Punkten bleibt die Mannschaft aber weiter in einer heiklen Position. Gerade gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel müssen nun weitere Zähler her, um sich im Endspurt nicht noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. SG Union 1919 Klosterfelde ließ beim 1:1 gegen Neustrelitz Punkte liegen und hat damit etwas an Schwung verloren. Mit 49 Punkten spielen die Gäste dennoch eine bemerkenswert starke Saison. Für Klosterfelde geht es um einen möglichst glanzvollen Schlussspurt, für den B AK um Entlastung im Keller. Das verspricht ein Spiel zwischen spielerischem Anspruch und nackter Notwendigkeit. ---

SV Sparta Lichtenberg verlor das brisante Heimspiel gegen Tasmania mit 2:3 und blieb dadurch bei 36 Punkten. Damit ist die Mannschaft noch nicht durch. Ein weiterer Fehltritt könnte die Sorgen wieder deutlich vergrößern. Vor eigenem Publikum braucht Sparta deshalb Stabilität und Nervenstärke. TSG Neustrelitz holte beim 1:1 in Klosterfelde einen Punkt und steht mit 50 Zählern auf Rang vier. Nach ganz oben reicht es wohl nicht mehr, aber die Saison bleibt stark. Neustrelitz kann ohne den ganz großen Druck antreten und genau das macht die Gäste gefährlich. Für Sparta ist es ein unangenehmer Gegner zur falschen Zeit. Für Neustrelitz ist es die Chance, eine gute Spielzeit weiter zu veredeln. ---

TuS Makkabi Berlin unterlag in Rathenow mit 2:4 und verpasste damit einen wichtigen Schritt in Richtung Ruhe. Mit 41 Punkten steht die Mannschaft zwar noch ordentlich da, doch die Tabelle zwischen Rang acht und Rang 14 bleibt unruhig genug, um wachsam zu sein. Zuhause soll nun die Antwort folgen. F.C. Hansa Rostock II gewann überzeugend 4:0 gegen Tennis Borussia Berlin und hat sich mit 51 Punkten auf Rang drei festgesetzt. Für die Rostocker U23 ist die Saison bereits stark, sie kann aber noch weiter glänzen. Gegen Makkabi trifft spielerische Qualität auf einen Gegner, der sich keinen entspannten Nachmittag erlauben kann. Genau daraus dürfte eine intensive Partie entstehen. ---

SV Tasmania Berlin hat mit dem 3:2 bei Sparta Lichtenberg seine Tabellenführung behauptet und geht mit 61 Punkten als Spitzenreiter in diesen Spieltag. Der Vorsprung auf Lichtenberg 47 beträgt drei Punkte. Das ist eine gute Ausgangslage, aber noch kein Grund zum Durchatmen. Tasmania muss weiter marschieren, weil jeder Patzer im Titelrennen sofort Folgen hätte. SV Siedenbollentin hat beim dramatischen 4:3 gegen Anker Wismar große Moral gezeigt und steht nun bei 44 Punkten. Der Aufsteiger spielt eine auffallend stabile Saison und reist nicht als Statist an. Für Tasmania ist es ein Heimspiel mit Meisterdruck. Für Siedenbollentin ist es die Chance, dem Spitzenreiter einen schmerzhaften Abend zu bereiten.