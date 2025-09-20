Last-Minute-Drama in Eichstätt - Aubstadt kassiert Klatsche

Drei Partien gab es am ersten Wiesn-Samstag und es ging hoch her in Bayerns höchster Amateurspielklasse! Der VfB Eichstätt wollte den überragenden Saisonstart fortführen, doch da hat der Aufsteiger die Rechnung ohne die SpVgg Ansbach gemacht. Die Nullneuner nahmen nach spätem Drama einen Punkt mit nach Mittelfranken.

Für den TSV Schwaben Augsburg lautete die Devise zum 9. Spieltag Punkte zu sammeln, den ersten Sieg der Saison einzufahren und den Anschluss an die Relegationsplätze nicht zu verlieren, doch der FC Memmingen war eine Nummer zu groß für die Schwabenritter. Die Jungs von Trainer Matthias Günes drehten einen 1:0-Rückstand auf ein 1:3.

Der TSV Aubstadt hätte, nach den gestrigen Ergebnissen, den Sprung an die Tabellenspitze schaffen können, doch daraus wurde nichts - im Gegenteil. Die Gäste aus dem Grabfeld mussten für fast 80 Minuten mit einem Mann weniger spielen und kassierten eine herbe Klatsche vom Club.