Last-Minute-Drama in Eichstätt - Aubstadt kassiert Klatsche

Drei Partien gab es am ersten Wiesn-Samstag und es ging hoch her in Bayerns höchster Amateurspielklasse! Der VfB Eichstätt wollte den überragenden Saisonstart fortführen, doch da hat der Aufsteiger die Rechnung ohne die SpVgg Ansbach gemacht. Die Nullneuner nahmen nach spätem Drama einen Punkt mit nach Mittelfranken.
Für den TSV Schwaben Augsburg lautete die Devise zum 9. Spieltag Punkte zu sammeln, den ersten Sieg der Saison einzufahren und den Anschluss an die Relegationsplätze nicht zu verlieren, doch der FC Memmingen war eine Nummer zu groß für die Schwabenritter. Die Jungs von Trainer Matthias Günes drehten einen 1:0-Rückstand auf ein 1:3.
Der TSV Aubstadt hätte, nach den gestrigen Ergebnissen, den Sprung an die Tabellenspitze schaffen können, doch daraus wurde nichts - im Gegenteil. Die Gäste aus dem Grabfeld mussten für fast 80 Minuten mit einem Mann weniger spielen und kassierten eine herbe Klatsche vom Club.
Es war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe zwischen dem VfB Eichstätt und der SpVgg Ansbach. Die Gäste gingen durch Niklas Seefried in der 10. Spielminute in Führung, doch die Gäste ließen das nicht lange auf sich sitzen und reagierten prompt mit dem 1:1 Ausgleichstreffer durch Pascal Schiller in der 16. Spielminute. In der Folge hatte der Aufsteiger die besseren Chancen, doch wusste damit nichts anzufangen
Nach dem Seitenwechsel waren es dann erneut die Nullneuner, die vor 820 Zuschauern durch den Treffer von Björn Angermeier in Führung gingen (72.). Lange sah es nach einem Auswärtserfolg der SpVgg Ansbach aus, doch tief in der Nachspielzeit ertönte ein Pfiff. Kevin Mutove wurde im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht und Schiedsrichter Johannes Wagner zeigte auf den Punkt. Jonas Fries übernahm die Verantwortung, trat an und traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 Endstand.
Ebenfalls vier Tore fielen im Rosenaustadion zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem FC Memmingen. Die Gastgeber starteten gut in die Partie, erspielten sich die ein oder andere Halbchance, doch wurden bis zum Führungstreffer von Achitpol Keereerom in der 32. Minute nicht gefährlich. Den Gästen hingegen fiel im ersten Durchgang nur wenig ein. Aus dem Spiel heraus kamen selten Torchancen zu Stande, dementsprechend musste ein Standard her. David Günes verwandelte einen Freistoß aus 17 Metern zentraler Position sehr sehenswert ins Torwarteck und stellte die Partie wieder auf Null.
Nach dem Seitenwechsel zeigten die Memminger jedoch ein anderes Gesicht als noch im ersten Durchgang. Nico Nollenberger war es, der in der 57. Spielminute zum Führungstreffer für die Gäste aus dem Allgäu traf. Die Augsburger Defensive schaute nur zu, gab ihm Begleitschutz und das ließ sich der Memminger Angreifer nicht nehmen. Zum Schlusspunkt bewies Trainer Matthias Günes ein goldenes Händchen, denn der frisch eingewechselte Fabian Kroh setzte den Deckel auf die Partie. Nach einer Ecke traf der 19-Jährige Angreifer per Kopf zum 1:3-Endstand.
Der Aufreger der Partie ereignete sich bereits in der 13. Minute, als Schiedsrichter Maximilian Riedel dem Schlussmann des TSV Aubstadt die rote Karte für eine Notbremse knapp 20 Meter vor dem eigenen Tor zeigte. Demnach agierte der Club Nachwuchs für knapp 80 Minuten in Überzahl und es stand eine Bärenaufgabe für den TSV Aubstadt an. Noch in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber diese personelle Überzahl nutzen und nach einem Konter durch Justin von der Hitz in Führung gehen (42.).
Doch nach dem Seitenwechsel wurde es so richtig bitter für die Gäste. Bereits sieben Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff schlug Piet Lasse Scobel zu und vollendete mit der Fußspitze zum 2:0. Die Partie plätscherte in der Folge ein wenig vor sich dahin, der Club hatte viel vom Ball, doch Aubstadt verteidigte weiterhin diszipliniert. Zum Ende hin schwanden dann ein wenig die Kräfte und das nutze die Truppe von Cheftrainer Andreas Wolf eiskalt aus. Eric Porstner (78.) und der zuvor eingewechselte Eliyah Rau (86.) setzen einen Deckel auf die Partie. Somit überholen die Nürnberger den TSV Aubstadt, der in der Tabelle auf den 6. Platz abrutscht.