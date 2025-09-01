Last-Minute-Drama in Deinsen und Torfestival in Förste

Am 4. Spieltag der Kreisliga Hildesheim trennten sich der SV RW Ahrbergen und der FSV Algermissen bereits am Mittwochabend mit 1:1. Am Sonntagmittag folgte ein weiteres Unentschieden, als die Zweitvertretung des VfV Borussia 06 Hildesheim und der SV Teutonia Sorsum ebenfalls 1:1 spielten. In den Partien am Sonntagnachmittag setzte sich der SC Drispenstedt in einem torreichen Duell mit 5:3 beim TSV Föhrste durch, während der FC Concordia Hildesheim mit einem klaren 4:1-Sieg beim PSV GW Hildesheim seine Siegesserie fortsetzte. Der SV Alfeld II feierte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den TuS Lühnde, und der 1. FC Sarstedt drehte sein Heimspiel gegen die Spvgg. Hüdd.-Machtsum nach 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. Ebenfalls 1:1 endete die Begegnung zwischen dem RSV Achtum und dem SSV Elze. Ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller setzte der TSV Deinsen, der sich mit einem knappen 1:0 gegen den VfL Nordstemmen durchsetzen konnte.
Bereits am Mittwochabend kam es zum Auftakt des 4. Spieltags. RW Ahrbergen ging früh durch Henrik Preiß (10.) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht ins Ziel retten. Louis Keita traf in der 75. Minute zum verdienten Ausgleich für den FSV Algermissen, der sich damit an der Tabellenspitze festsetzt. Ahrbergen bleibt nach vier Spielen solide im Mittelfeld.
Das Duell am Sonntagmittag endete ebenfalls unentschieden. Yazan Habakzi brachte die Borussia II früh in Führung (16.), doch Ziarmai Naeemi glich in der 64. Minute für Sorsum aus. Damit warten beide Teams weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Gastgeber verharren am Tabellenende, Sorsum steht knapp davor.
In einem spektakulären Spiel setzte sich der SC Drispenstedt mit 5:3 beim TSV Föhrste durch. Zwar traf Ivankovic Drazen doppelt (6., 39.) und Jannik Liersch (55.) für Föhrste, doch der überragende Mahdy Kawar erzielte einen Hattrick (25., 45.+2, 66.) und baute damit seine Führung in der Torjägerliste auf acht Treffer aus. Mahmud Siala (62.) und Artjom Schepp (90.+2) machten den Auswärtssieg perfekt. Drispenstedt übernimmt damit die Tabellenführung, während Föhrste im Tabellenkeller feststeckt.
Trainer Mahmud Siala (SC Drispenstedt) zeigte sich trotz des Erfolgs selbstkritisch:
„Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet, Föhrste hat sehr tief und kompakt gestanden und ist über einen Konter früh in Führung gegangen. Wir haben uns immer wieder rangekämpft, aber den Zugriff im Mittelfeld nicht richtig gefunden. In der zweiten Hälfte kamen wir viel energischer und geordneter raus, mussten zwar noch das 3:2 hinnehmen, konnten dann aber das Spiel komplett drehen – sogar in Unterzahl. Es war ein schweres Spiel gegen einen guten Aufsteiger, der sicher noch einige Teams ärgern wird. Für uns ist es schön, ungeschlagen zu bleiben und mit zehn Punkten aus vier Spielen so gut in die Saison gestartet zu sein.“
Der FC Concordia Hildesheim bleibt weiter makellos. Zwar brachte Djatsa Francki Dilane die Gastgeber früh in Führung (19.), doch Concordia drehte das Spiel durch Tore von Thomas Haufler (35.), Marlon Laubinger (41., 68.) und Roberto Cid-Valdes (79.). Besonders Laubinger überzeugte erneut und erhöhte sein Konto auf fünf Saisontore, womit er in der Torjägerliste ganz vorne mitmischt. Concordia bleibt dicht an der Spitze, während der PSV weiter im unteren Tabellenbereich rangiert.
Trainer Sven Lengwenus (PSV GW Hildesheim) sprach von einer ordentlichen Leistung seiner Mannschaft trotz der Niederlage:
„Die ersten 25 Minuten waren sehr gut von uns, wir gehen verdient in Führung. Concordia kam dann besser ins Spiel, das 1:1 fällt nach einer starken Einzelleistung, das 1:2 schenken wir nach einer Ecke zu einfach her. Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe, auch wir hatten große Chancen, die wir nicht genutzt haben. Am Ende ist es ein verdienter Sieg für Concordia, wenn auch zu hoch. Ein 3:2 hätte das Spiel besser widergespiegelt. Wir haben uns mit aller Kraft gewehrt und schauen jetzt optimistisch auf die kommenden Aufgaben.“
Der SV Alfeld II feierte einen deutlichen 4:1-Sieg gegen TuS Lühnde. Zwar brachte Jannik Meyer die Gäste früh in Führung (10.), doch Alfeld drehte die Partie nach der Pause: Felix Schuster (47.), Finn Joel Hirsch (60.), Alessandro Schaper (79.) und Robert Bathel (86.) sorgten für die Wende. Mit diesem Erfolg arbeitet sich Alfeld ins Mittelfeld vor, während Lühnde den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze verpasst.
Eine wahre Achterbahnfahrt erlebten die Zuschauer in Sarstedt. Die Gäste aus Machtsum führten nach Toren von Gerrit Maurice Hoeft (11.) und Noah Uchenna Owo (19.) bereits mit 2:0, doch der 1. FC Sarstedt drehte das Spiel nach der Pause. Doppeltorschütze Adris Jankir (46., 61.) brachte sein Team zurück, ehe Tom Waselowsky (76.) den umjubelten Siegtreffer erzielte. Jankir hat damit schon sechs Saisontore auf dem Konto und ist hinter Kawar der zweitbeste Torjäger der Liga.
Im Duell zweier Tabellennachbarn trennten sich Achtum und Elze 1:1. Marvin Günther (44.) brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung, doch Steffen Krumpolz (66.) sorgte für den verdienten Ausgleich. Beide Teams stehen nun mit fünf Punkten im Tabellenmittelfeld und warten auf den nächsten Schritt nach oben.
Der TSV Deinsen meldete sich im Abstiegskampf mit einem wichtigen Sieg zurück. Davit Tchabashvili erzielte in der 61. Minute den einzigen Treffer der Partie. In einer hitzigen Begegnung mit zahlreichen Karten verteidigte Deinsen den Vorsprung leidenschaftlich und sicherte sich die ersten drei Punkte der Saison. Nordstemmen verpasst dagegen den Sprung in die obere Tabellenhälfte.
Trainer Christian Knöbl (VfL Nordstemmen) sprach von einem intensiven und hart umkämpften Spiel:
„Es war das erwartet schwere Spiel auf dem Deinsener Geläuf. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen – zweimal sind wir frei durch und vergeben aus bester Position. In der zweiten Halbzeit hatten wir den vermeintlichen Führungstreffer durch Justin Kandemir, der aber wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Dann fällt aus einem Distanzschuss das 1:0, eigentlich ein vermeidbares Tor. In der Schlussphase haben wir trotz Unterzahl richtig Druck gemacht – ein Lattentreffer, ein Pfostenschuss in der Nachspielzeit – der Ausgleich wäre absolut verdient gewesen. Aber so ist Fußball: Deinsen hat alles reingeworfen und letztlich seinen ersten Dreier geholt.“