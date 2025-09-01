Last-Minute-Drama in Deinsen und Torfestival in Förste

Bereits am Mittwochabend kam es zum Auftakt des 4. Spieltags. RW Ahrbergen ging früh durch Henrik Preiß (10.) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht ins Ziel retten. Louis Keita traf in der 75. Minute zum verdienten Ausgleich für den FSV Algermissen, der sich damit an der Tabellenspitze festsetzt. Ahrbergen bleibt nach vier Spielen solide im Mittelfeld.

Das Duell am Sonntagmittag endete ebenfalls unentschieden. Yazan Habakzi brachte die Borussia II früh in Führung (16.), doch Ziarmai Naeemi glich in der 64. Minute für Sorsum aus. Damit warten beide Teams weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Gastgeber verharren am Tabellenende, Sorsum steht knapp davor.

TSV Föhrste – SC Drispenstedt 3:5

In einem spektakulären Spiel setzte sich der SC Drispenstedt mit 5:3 beim TSV Föhrste durch. Zwar traf Ivankovic Drazen doppelt (6., 39.) und Jannik Liersch (55.) für Föhrste, doch der überragende Mahdy Kawar erzielte einen Hattrick (25., 45.+2, 66.) und baute damit seine Führung in der Torjägerliste auf acht Treffer aus. Mahmud Siala (62.) und Artjom Schepp (90.+2) machten den Auswärtssieg perfekt. Drispenstedt übernimmt damit die Tabellenführung, während Föhrste im Tabellenkeller feststeckt.

Trainer Mahmud Siala (SC Drispenstedt) zeigte sich trotz des Erfolgs selbstkritisch: