Last-Minute-Drama in Auerbach – Punkteteilung im Vogtland

Ein packendes Duell eröffnete heute den zwölften Spieltag der NOFV-Oberliga Süd. In einer intensiven Partie zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit – mit einem emotionalen 2:2-Unentschieden.
Der VfB Auerbach erwischte einen Traumstart. Bereits in der 1. Minute brachte Cedric Graf die Hausherren in Führung. Doch Plauen ließ sich davon nicht beirren. In der 34. Minute erzielte Amaar Yousaf Hussain den Ausgleich, und kurz nach Wiederbeginn drehte Tyron Profis per Foulelfmeter in der 46. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Auerbach drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich – und wurde spät belohnt: In der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelte erneut Cedric Graf einen Strafstoß zum umjubelten 2:2-Endstand.
---
Der Bischofswerdaer FV 08 empfängt den FC Einheit Wernigerode – ein Duell zweier Teams, die zuletzt Selbstvertrauen tankten. Die Gastgeber feierten in Glauchau einen überzeugenden 5:2-Sieg, bei dem Leon Noah Scholze doppelt traf und auch Luis Bürger sowie Martin Sobe erfolgreich waren. Wernigerode besiegte unterdessen den FC Grimma mit 3:1, getragen von einem Doppelpack von Usman Taiwo. Beide Teams wollen ihre kleine Erfolgsserie fortsetzen und sich weiter von den unteren Rängen absetzen.
---
Beim FC Grimma läuft es nach der 1:3-Niederlage in Wernigerode nicht rund. Die Sachsen warten auf ein Erfolgserlebnis. Gegner SG Union Sandersdorf steckt nach dem 1:4 gegen den RSV Eintracht 1949 ebenfalls im Abwärtstrend. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenkeller, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.
---
Der RSV Eintracht 1949 will seine beeindruckende Serie von elf ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Mit dem 4:1 in Sandersdorf festigte der RSV den zweiten Platz hinter Freital. Dominik Kruska, Till Plumpe und Saheed Mustapha trafen dabei für die Eintracht. Nun kommt im brandenburgischen Duell der VfB Krieschow, der zuletzt mit 0:2 gegen Auerbach das Nachsehen hatte. Der Gast will ein Zeichen setzen – eine schwierige Aufgabe gegen das formstarke Team aus Stahnsdorf.
---
Spitzenreiter SC Freital reist mit breiter Brust zum VfL Halle 96. Die Freitaler gewannen zuletzt deutlich mit 4:1 gegen Bautzen, als Moritz Herold, Finn Heidler, Bruno Schiemann und Louis Menz trafen. Halle dagegen musste in Rudolstadt eine 0:2-Niederlage hinnehmen und verlor zudem Francesco Lubsch durch eine Rote Karte. Gegen den Ligaprimus will der VfL nun Widerstand leisten, während Freital seine Tabellenführung ausbauen möchte.
---
Der FSV Budissa Bautzen will nach der Niederlage in Freital Wiedergutmachung betreiben. Mit dem Aufsteiger 1. SC 1911 Heiligenstadt kommt allerdings ein Gegner, der trotz Tabellenplatz 16 schon Moral bewiesen hat. Beim 2:3 gegen Lok Stendal trafen Maciej Wolanski und Fabian Schnellhardt für den Aufsteiger. Bautzen wird alles daran setzen, mit einem Heimsieg wieder näher an die Spitzengruppe heranzurücken.
---
In Stendal steht ein wichtiges Duell im Kampf um den Klassenerhalt an. Der 1. FC Lok will nach dem 3:2-Erfolg in Heiligenstadt nachlegen. Niclas Buschke, Ian Scheffler und Rosario Schulze trugen sich dabei in die Torschützenliste ein. Gegner VfB Empor Glauchau kommt mit einer 2:5-Heimniederlage gegen Bischofswerda im Gepäck, bei der Florian Hähnel und Luis Werrmann trafen. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.
---
Der VfB Germania Halberstadt trifft auf den FC Einheit Rudolstadt. Halberstadt musste nach dem 1:4 in Plauen einen Rückschlag hinnehmen, während Rudolstadt mit dem 2:0 gegen Halle Selbstvertrauen tankte. Max Zerrenner und Justin Smyla erzielten die Treffer beim Heimerfolg. Beide Mannschaften befinden sich im oberen Tabellendrittel – der Sieger dieses Duells kann sich weiter an die Verfolgerplätze heften.
__________________________________________________________________________________________________
