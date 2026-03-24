Last-Minute-Drama in Arnbach: Halilovic rettet Harthof

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Spektakel in Garching: FC Türk S. Garching siegt 5:2 gegen TSV Allach München

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich in Garching ein torreiches Spiel, das die Hausherren am Ende klar für sich entschieden. Bereits in der 30. Minute brachte Akif Abasikeles die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Kurz vor der Pause glich Dominik Damjanovic für die Gäste aus (45.), ehe Thomas Huser nur eine Minute nach Wiederanpfiff den TSV Allach München per Strafstoß in Front brachte (46.).

Doch Garching antwortete eindrucksvoll: Armin Krndzija stellte in der 48. Minute den Ausgleich her, bevor Thomas Schreiner (61.) die Partie drehte. In der Folge sorgte Abdulhamit Zorlu mit einem Doppelpack (64., 76.) für die Entscheidung und den 5:2-Endstand.

Im Duell zwischen dem SC Grüne Heide Ismaning und dem SV Olympiadorf München trennten sich beide Teams vor 43 Zuschauern mit 1:1. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 18. Minute durch Marcel Gessler in Führung. Nach dem Seitenwechsel fanden die Münchner Gäste besser ins Spiel und erzielten in der 58. Minute durch Ferdinand Wieberneit den Ausgleich.

SV Weichs siegt im Derby gegen TSV 1865 Dachau II Vor 100 Zuschauern setzte sich der SV Weichs am Sonntag souverän mit 2:0 gegen die zweite Mannschaft des TSV 1865 Dachau durch. Das 1:0 erzielte Alem Besirevic in der 41. Minute. In der zweiten Halbzeit erhöhte Haris Cehic per Foulelfmeter in der 70. Minute auf 2:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Heimsieg. Die Mannschaft von TSV-Trainer Manuel Stangl konnte dem Druck der Weichser nur phasenweise standhalten, blieb aber ohne Torerfolg.

Weiss schnürt Dreierpack bei Karlsfelder Kantersieg TSV Eintracht Karlsfeld II hat am Sonntag in der Kreisliga einen überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den TSV Moosach-Hartmannshofen gefeiert. Vor 30 Zuschauern auf heimischem Platz legten die Gastgeber früh den Grundstein für den Sieg. Bereits in der 6. Minute brachte Noah Niemann die Karlsfelder in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Thomas Weiss in der Nachspielzeit auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Thomas Weiss in der 60. Minute für das 3:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Moosach-Hartmannshofen kam in der 75. Minute durch Fabian Meyer noch einmal heran, doch Thomas Weiss machte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 90. Minute seinen Dreierpack perfekt und setzte den Schlusspunkt zum 4:1.

Der SV Lohhof hat sein Heimspiel gegen den VfR Garching II deutlich mit 5:1 gewonnen und damit ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Partie wurde von Beginn an von den Gastgebern bestimmt und bot den 30 Zuschauern eine torreiche Vorstellung. In der 18. Minute brachte Luan da Costa Barros den SV Lohhof in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lirim Kelmendi in der 54. Minute auf 2:0, ehe Nemanja Plavsic nur sieben Minuten später das 3:0 erzielte. In der 69. Minute schnürte Luan da Costa Barros seinen Doppelpack und sorgte für das 4:0. Der Ehrentreffer für die Gäste folgte in der 82. Minute durch Aboubakar Ndikumana, doch nur eine Minute später stellte Lirim Kelmendi mit seinem zweiten Treffer den 5:1-Endstand her.

SV Sulzemoos triumphiert in Feldmoching In einer Partie vor 45 Zuschauern setzte sich der SV Sulzemoos bei der SpVgg Feldmoching mit 3:1 durch. Die Gäste starteten stark und gingen früh in Führung. Mehmet Ayvaz brachte sein Team in der 17. Minute auf die Siegerstraße. Nur sieben Minuten später erhöhte Peter Heilig auf 2:0. Die Hausherren kämpften sich zurück und verkürzten durch Lorik Miftari in der 33. Minute. Nach der Pause sorgte Alexander Rupp in der 58. Minute für den dritten Treffer der Gäste und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.