Last-Minute-Drama im Derby: Fatihspor dreht Spiel in Papenburg

#Kabinengruß - lieben wir! – Foto: FC Fatihspor 07

Der FC Fatihspor 07 gewinnt ein intensives Derby bei BW Papenburg III mit 3:2 und setzt mit einem Treffer in der Schlussminute ein Ausrufezeichen. Die Gastgeber liefern einen offenen Schlagabtausch, müssen sich am Ende aber knapp geschlagen geben.

Vor vielen Zuschauern entwickelte sich auf dem Hauptplatz im Sportpark von Beginn an ein hitziges Derby. Fatihspor erwischte den besseren Start und ging in der 13. Minute durch Cihat nach Vorarbeit von Güven mit 1:0 in Führung. Papenburg antwortete in der 28. Minute: Nach einem langen Ball von Jens blieb Ardenis ruhig und lupfte zum 1:1-Ausgleich.

Überschattet wurde die Partie von einer Kopfverletzung bei Ardenis, der nach schneller Behandlung durch Notfallsanitäter wieder stabil war.

Den entscheidenden Moment hatte Fatihspor in der 90. Minute: Doqukan traf zum 3:2 und besiegelte damit den Auswärtssieg im Derby.

In der 77. Minute drehte Papenburg das Spiel: Nach einem Freistoß von Venema köpfte Jens zum 2:1 ein. Doch Fatihspor gab sich nicht geschlagen. In der 82. Minute sorgte Barka per Kopf nach einer Flanke für den 2:2-Ausgleich.

Auch in der Folge blieb die Partie intensiv und umkämpft, beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit viel Einsatz.

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