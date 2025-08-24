Last-Minute-Drama für den FSV Hollenbach: "Das ist dann zu naiv"

Schwierige Anfangsphase

Der Start in die Partie verlief aus Hollenbacher Sicht holprig. Die Gastgeber aus Ravensburg nutzten in den ersten 20 Minuten ihr starkes Positionsspiel, setzten sich immer wieder in der Hälfte der Gäste fest und kamen zu gefährlichen Möglichkeiten. Trainer Reinhard Schenker beschrieb es so: „Wir haben die ersten gut 15 bis 20 Minuten gebraucht, um uns ein bisschen auf den Gegner einzustellen, um uns auf ihr Positionsspiel einzustellen.“ In dieser Phase hatte Hollenbach Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten. „Zwei, drei Chancen haben wir zugelassen, die gut gespielt waren von Ravensburg, muss man anerkennen, wo wir Glück hatten, dass wir nicht in Rückstand geraten“, ergänzte Schenker.

Defensive Stabilität als Schlüssel

Mit zunehmender Spieldauer gelang es dem FSV, sich auf das Spiel der Ravensburger einzustellen. „Nach 20 bis 25 Minuten hatten wir uns gut auf den Gegner eingestellt, haben wir in der Defensive kompakt, taktisch diszipliniert verteidigt“, sagte Schenker. Die Räume wurden enger, die Abstimmung besser, Ravensburg fand kaum noch Lücken. „Wir haben Ravensburg bewusst den Ball überlassen, weil wir wussten, dass sie anfällig sind nach Umschaltspiel, vor allem in Schnittstellen in ihrer Viererkette.“

Führung vor der Pause

Die defensive Stabilität zahlte sich offensiv aus. Nach einem schnellen Umschaltmoment gelang in der 38. Minute der Führungstreffer. „Wir machen dann auch, als wir uns wirklich gut eingestellt hatten auf den Gegner, nicht ganz unverdient das Tor zum 1:0“, so Schenker. Mit dieser knappen Führung ging es in die Kabine – das Zwischenfazit: der Plan ging auf.

Kompakte Defensive und Umschaltspiel

Auch nach der Pause blieb Hollenbach konsequent in der Umsetzung des Matchplans. Eine gefährliche Kopfballchance der Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff überstand die Mannschaft unbeschadet. Danach kontrollierte sie das Spiel. „Wir haben wieder sehr gut verteidigt, sauber verteidigt, und haben noch weniger gefährliche Situationen zugelassen als in der ersten Halbzeit“, lobte Schenker. Auch in der Luft war Torhüter Nico Purtscher ein sicherer Rückhalt: „Wenn es mal gefährlich wurde, dann waren Flankenbälle immer eine sichere Beute von unserem Keeper.“

Das 2:0 als vermeintliche Vorentscheidung

In der 77. Minute schien der Auswärtssieg greifbar. Nach einem sauber ausgespielten Konter im Umschaltspiel erhöhte Peter Engelmann auf 2:0. Kurz darauf boten sich gleich zwei Riesenchancen zur endgültigen Entscheidung. „Einmal sind wir allein auf weiter Flur: 1 gegen 1 gegen den Keeper, versuchen, den Ball drüber zu lupfen, und er bleibt stehen“, schilderte Schenker die Szene. In der 89. Minute verhinderte der Ravensburger Schlussmann mit einer Glanzparade den dritten Hollenbacher Treffer: „Dann holt der gegnerische Torwart nochmal einen Ball sensationell aus dem unteren Eck raus.“

Doppelter Schock in der Nachspielzeit

Was dann folgte, passte für Schenker in keine Logik. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Nesreddin Kenniche mit einem Distanzschuss das 1:2. Nur zwei Minuten später nutzte Moritz Jeggle eine Unachtsamkeit in der Defensive und traf zum 2:2. „Das ist dann natürlich zu naiv, weil da darf in der Situation, 7, 8 Meter vorm Tor, der Stürmer oder der Spieler niemals so frei zum Abschluss kommen“, ärgerte sich Schenker.

Zusätzlich stieß dem Trainer die lange Nachspielzeit bitter auf: „Das Spiel hat überhaupt gar keinen Anlass gegeben, vier Minuten Nachspielzeit zu haben. Es gab nicht eine einzige Verletzungsunterbrechung, keine Diskussionen auf dem Platz oder Spielunterbrechung.“ Der Ausgleichstreffer fiel sogar noch später: „Dann kriegen wir das Tor sogar in der 94. plus 30, also 95. Minute, obwohl nur vier Minuten Nachspielzeit angezeigt waren.“

Der Plan geht trotzdem auf

Trotz der verpassten drei Punkte war Schenker mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. „Unser Plan ist voll aufgegangen. Wir wollten Ravensburg den Ball lassen, wollten sie so ein bisschen in Sicherheit wiegen, ohne natürlich viele Chancen zuzulassen. Das ist uns sehr gut gelungen“, fasste er zusammen. „Ravensburg hat viel den Ball gehabt in der Viererkette und auf der Sechser-Position, da wo wir es zugelassen haben und wo es uns überhaupt gar nicht wehgetan hat. Und dann wollten wir über Umschaltspiel zum Erfolg kommen. Das ist uns ebenfalls gelungen.“

Blick auf Nöttingen

In der Tabelle steht der FSV Hollenbach nun mit vier Punkten aus vier Spielen auf Platz elf – punktgleich mit Ravensburg. Der Blick richtet sich nun auf das Heimspiel gegen den FC Nöttingen. „Wir haben einen Punkt geholt. Wollen nächste Woche nachlegen, und dann können wir nach vorne schauen“, sagte Schenker. Im kommenden Spiel geht es am Samstag, 30. August, zu Hause gegen den FC Nöttingen.