Last-Minute-Drama: BSC Preußen holt beim Oranienburger FC einen Punkt

Der 1. Spieltag der Brandenburgliga begann heute mit einem echten Fußballkrimi in Oranienburg. Die Zuschauer erlebten ein packendes Duell zwischen dem Oranienburger FC Eintracht 1901 und dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow, das bis in die Nachspielzeit alles bot, was den Reiz der Liga ausmacht.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart in die neue Saison. Bereits in der 4. Minute brachte Abdul-Hamid Saadaev den OFC in Führung und ließ die Anhänger früh jubeln. Doch die Gäste aus Blankenfelde-Mahlow fanden zurück in die Partie. Nach einem Elfmeter in der 26. Minute glich David Nieland sicher zum 1:1 aus. Oranienburg ließ sich davon nicht beeindrucken. Der Lohn folgte in der 35. Minute, als Jascha Seiche zum 2:1 traf und die erneute Führung sicherte. Die Gastgeber hatten den Heimsieg schon vor Augen. Doch in der Nachspielzeit kam der BSC Preußen noch einmal auf. Mit einer letzten Offensivaktion gelang es erneut David Nieland, in der 90.+4 Minute den Ausgleichstreffer zu erzielen.

