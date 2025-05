Last-Minute-Doppelschlag: Etelsen bejubelt Big Points im Abstiegskampf

Auf der gut besuchten Anlage am Arenkamp besaßen die Hausherren die erste hochkarätige Möglichkeit. Ein von Daniel Janke aus halbrechter Position getretener Freistoß wurde von Keeper Sebastian Grimm an den Pfosten gelenkt. Den Nachschuss von Patrick Küsel klärte Christopher Petzold von der Linie. Etelsen kam ebenfalls frühzeitig zu einem Aluminiumtreffer, als Neo Buttgereit für Hauke Wortmann durchsteckte, der den Ball über Torhüter Paul Bruno Engelkestock hob, aber nur den Pfosten traf. Wenig später wurde zudem ein Abseitstreffer von Leon Krämer aberkannt. Die Gäste stellten über weite Strecken des ersten Abschnitts die aktivere Mannschaft und schnupperte in Minute 41 erneut an der Führung. Diesmal setzte Jurek Wernicke die Kugel nach feiner Vorlage von Luca Bischoff an die Latte.

Im zweiten Abschnitt nahm die Anzahl der Torszenen zunächst ab. Das hohe Engagement beider Teams allerdings nicht. Das Uphuser Führungstor fiel dennoch überraschend. Eine gelungene Kombination verwertete der von Justin Fronia bediente Daniel Throl durch die Beine von Grimm - 1:0 (63.). Direkt im Anschluss an das Führungstor wechselte Coach Turan Büyükata defensiv. Seine Mannschaft sollte den Vorsprung in einer Fünferkette ins Ziel bringen. Sie verteidigte diszipliniert, ließ nur wenige Abschlüsse zu. Doch in der Schlussphase agierte sie zu unaufmerksam. Ein Wernicke-Ecke verwertete der unbedrängte und vorher vor allem durch seine Geschwindigkeit auffallende Hauke Wortmann zum Ausgleich (90.). Fast im direkten Gegenzug jubelte Uphusen erneut. Dennis Janßen köpfte einen Throl-Freistoß zum vermeintlichen Siegtor ein, riss sich bereits voller Freude sein Trikot vom Leib, wurde jedoch vom Schiedsrichterassistenten aufgrund einer Abseitsstellung zurückgewunken. Damit war das Kreisduell aber noch nicht beendet. Auch der TSV erhielt noch eine letzte Chance. Eine Hereingabe von Kevin Bähr in den Rückraum schloss der frisch gekommene Alex Ruf per Flachschuss zum umjubelten 1:2-Siegtor ab (90+4.).

Der TB Uphusen ging somit trotz Führung bis zur 90. Minute komplett leer aus und scheint angesichts von sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bei noch fünf ausstehenden Partien so gut wie abgestiegen. Schon am morgigen Freitag wartet bei der SV Drochtersen/Assel II die nächste schwierige Aufgabe. Etelsen beendete dagegen die sieben Spiele andauernde Sieglosserie und rückt wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Nachgelegt werden soll am Sonntag im Heimspiel gegen den nur einen Zähler entfernten Konkurrenten Bardowick.