Last-Minute-Doppelpack: Buchbach holt Rauh und M'bila

Die Personalsituation beim TSV Buchbach hat sich binnen einer Woche unvorhergesehen verschärft. Zunächst suspendierten die Oberbayern aus disziplinarischen Gründen Torhüter Ludwig Zech und Stürmer Tobias Sztaf auf unbestimmte Zeit . Dann verletzte sich in Bayreuth mit Andres Hirtlreiter ein weiterer Offensivmann schwer. Der 22-Jährige zog sich eine Schultereckgelenksprengung und eine Bänderverletzung zu und wird bis Ende des Jahres ausfallen.

"Jeder weiß, dass unsere Personaldecke jetzt schon sehr dünn war. Aber wir müssen die Situation so annehmen", sagte Coach Aleksandro Petrovic vor dem Hintergrund des immer schmaler werdenden Kaders. Jetzt haben die Buchbacher aber reagiert und auf den letzten Drücker noch zwei Spieler verpflichtet. Mit Florian Rauh kommt ein Torhüter vom Ligarivalen TSV Schwaben Augsburg nach Buchbach. Der 27-Jährige wurde fußballerisch im Nachwuchsbereich des FC Ingolstadt ausgebildet, sammelte in Eichstätt, Rain und Nördlingen Regionalliga- sowie Bayernliga-Erfahrung. In der laufenden Saison stand Rauh für die "Schwabenritter" dreimal zwischen den Pfosten. Nach der 0:5-Niederlage bei den Bayern-Amateuren wurde er allerdings auf die Bank gesetzt. "Wir waren seit unserem Spiel gegen die Augsburger (22.08., Anm.d.Red.) mit ihm in Kontakt. Schön, dass es so schnell jetzt ging. Damit sind wir auf der Torhüterpsoition nun wieder gut aufgestellt", erklärt Buchbachs Sportdirektor Georg Hanslmaier.

Zudem verstärkt mit Josue M'bila ein Angreifer den TSV, der bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg und bei der SpVgg Bayreuth schon jede Menge Regionalliga-Einsätze absolviert hat. Der 26-jährige gebürtige Münchner war zuletzt vereinslos. "Josue hat schon einige Wochen bei uns mittrainiert. Er hat einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen. Vor dem Hintergrund, dass sich Andreas Hirtlreiter schwer verletzt hat und uns lange fehlen wird, haben wir ihn nun unter Vertrag genommen", berichtet Hanslmaier über die Umstände.