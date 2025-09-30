Last-Minute-Coup des TuS Ergenzingen, Waldhof Mannheim siegt 7:1

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

TSG 62/09 Weinheim – SGV Freiberg 1:1

Weinheim legte früh los und ging in der 14. Minute durch Lenny Lucic in Führung. Die Gastgeber hielten lange an ihrem knappen Vorsprung fest, mussten aber in einer dramatischen Nachspielzeit doch noch den Ausgleich hinnehmen. Yavuz Selim Maraba traf in der 90.+6 Minute zum 1:1 und sicherte Freiberg einen späten Punkt.

TSG Balingen – VfR Aalen 2:1

Die TSG Balingen überraschte mit einem starken Auftritt gegen den VfR Aalen. In der 36. Minute brachte ein verwandelter Foulelfmeter die Gastgeber in Führung, noch vor der Pause fiel in der 45.+2 Minute das 2:0. Aalen kämpfte sich zwar zurück, Meiko Honigmann erzielte in der 67. Minute den Anschlusstreffer, doch mehr war für die Gäste nicht drin.

SV Waldhof Mannheim – Bahlinger SC 7:1

Mannheim zeigte sich in Torlaune und überrollte den Bahlinger SC. Bereits in der 3. Minute fiel das 1:0, gefolgt vom 2:0 in der 10. und dem 3:0 in der 18. Minute. Noch vor der Pause erhöhten die Gastgeber in der 43. Minute auf 4:0. Direkt nach Wiederbeginn verkürzte Ali Al Maanaqi in der 47. Minute auf 4:1, doch Mannheim legte im Schlussspurt nach: Treffer in der 75., 80. und 90.+2 Minute machten den 7:1-Kantersieg perfekt.

SG Sonnenhof Großaspach – TuS Ergenzingen 1:2

Großaspach schien lange auf der Siegerstraße, als Marlon D'Elia in der 38. Minute das 1:0 erzielte. Doch Ergenzingen kämpfte sich zurück: Linus Hellstern traf in der 76. Minute zum Ausgleich. In einer packenden Schlussphase gelang Felix Hörmann in der 90.+2 Minute das 2:1 für die Gäste – ein echter Last-Minute-Coup.

SSV Reutlingen – SG HD-Kirchheim 1:1

Der SSV Reutlingen startete furios und ging in der 7. Minute durch Leon Holder in Führung. Doch Kirchheim hatte eine schnelle Antwort parat: In der 21. Minute nutzten die Gäste einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zum Ende beim Unentschieden.

Freiburger FC – FC-Astoria Walldorf 1:2

Der Freiburger FC erwischte den besseren Start und ging in der 9. Minute durch Filip Tritschler in Führung. Doch Walldorf drehte die Partie: Gabriele Giannetta traf in der 37. Minute zum Ausgleich, und Sam Dennig besorgte in der 58. Minute das entscheidende 2:1 für die Gäste.

