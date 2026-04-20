Last-Minute-Ausgleich: VSK mit nächstem Schritt Richtung Klassenerhalt Joker Ryabko rettet Punkt gegen Etelsen von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der VSK Osterholz-Scharmbeck und TSV Etelsen besaßen im direkten Duell die Möglichkeit, sich weiter von der Abstiegszone zu distanzieren. Das Unentschieden half daher beiden weiter, sorgte aber vor allem auf einer Seite für Freude.

Beide Mannschaften starteten beflügelt von 4:0-Erfolgen aus der Vorwoche selbstbewusst in die Begegnung. So entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, das im ersten Abschnitt jedoch keine Tore bot. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Linus Meyer zum 0:1 (52.). Den Vorsprung verteidigten die Schlossparkkicker bis in die Nachspielzeit hinein, ehe sich die Gastgeber doch noch für den hohen betriebenen Aufwand belohnten. Der eingewechselte Ilya Ryabko netzte zum umjubelten 1:1-Endstand ein.