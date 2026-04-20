Last-Minute-Ausgleich: VSK mit nächstem Schritt Richtung Klassenerhalt

Der VSK Osterholz-Scharmbeck und TSV Etelsen besaßen im direkten Duell die Möglichkeit, sich weiter von der Abstiegszone zu distanzieren. Das Unentschieden half daher beiden weiter, sorgte aber vor allem auf einer Seite für Freude.
Beide Mannschaften starteten beflügelt von 4:0-Erfolgen aus der Vorwoche selbstbewusst in die Begegnung. So entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, das im ersten Abschnitt jedoch keine Tore bot. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Linus Meyer zum 0:1 (52.). Den Vorsprung verteidigten die Schlossparkkicker bis in die Nachspielzeit hinein, ehe sich die Gastgeber doch noch für den hohen betriebenen Aufwand belohnten. Der eingewechselte Ilya Ryabko netzte zum umjubelten 1:1-Endstand ein.
Damit liegt der VSK Osterholz-Scharmbeck weiter einen Zähler vor dem TSV Etelsen. Beide Teams besitzen zurzeit einen beruhigenden Vorsprung von sieben respektive sechs Punkten auf die Abstiegsplätze. Weiter geht es für die Kreisstädter am Samstag in Rotenburg, während die Schlossparkkicker einen Tag später Harsefeld empfangen.